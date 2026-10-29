Mekke'ye ulaşmak isteyen Umar, Babaeski'de 88 gündür yolda olduğunu anlattı - Son Dakika
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Mekke'ye ulaşmak isteyen Umar, Babaeski'de 88 gündür yolda olduğunu anlattı

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Mekke\'ye ulaşmak isteyen Umar, Babaeski\'de 88 gündür yolda olduğunu anlattı
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Mekke\'ye ulaşmak isteyen Umar, Babaeski\'de 88 gündür yolda olduğunu anlattı
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Müslüman olduktan sonra Umar adını alan Andreas Lemke, hac için Berlin'den yürüyerek çıktığı yolculuğun 88'inci gününde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine ulaştı. Cedit Ali Paşa Camii'nde dinlenen Umar, Mekke'ye ulaşmak için yaklaşık 5-6 ay daha yürüyeceğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'den hac için yürüyerek yola çıkan ve Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Andreas Lemke, yolculuğunun 88'inci gününde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine ulaştı.

Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan ve mukaddes topraklara ulaşmak için Almanya'nın başkenti Berlin'den yürüyerek yola çıkan Andreas Lemke, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kısa bir mola verdi. Tarihi Cedit Ali Paşa Camii'nde öğle namazını kılıp, yemek yiyerek dinlenen Umar, Berlin'den bu yana 88 gündür yolda olduğunu belirtti. Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Umar, yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha sürebileceğini ve bu sürenin sonunda kutsal topraklara ulaşmayı umut ettiğini söyledi.

Hacca yürüyerek gitmeyi özellikle tercih ettiğini dile getiren Umar, Babaeski'deki molasının ardından yolculuğuna devam etti.

Kaynak: İHA
KırklareliBabaeskiBerlinGüncelYaşamYerelMekkeHacSon Dakika

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