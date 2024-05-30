Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Litvanya'ya gitti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Litvanya'ya gitti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Litvanya\'ya gitti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin Avrupa Birliği kapsamında uyguladığı 'İklim Değişikliğiyle Mücadele için Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması-DigiEdu' projesinin kapanış toplantısına katılmak üzere Litvanya'ya gitti.

30.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi'nin Avrupa Birliği kapsamında uyguladığı 'İklim Değişikliğiyle Mücadele için Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması-DigiEdu' isimli projesinin kapanış toplantısına katılmak için Litvanya'ya gitti.

Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında finans desteği alan projede Melikgazi Belediyesi, Litvanya Druskininkai Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Projede belediyelerin dijital hizmetlerinin arttırılması ile vatandaşların dijital belediyecilik hizmetlerinden daha fazla istifade etmesi hedeflenerek bu yolla insan hareketliliğinin ve dolayısıyla araç kullanımının önüne geçilmesi öngörüldü. Projenin hedeflerine ulaşması adına Melikgazi Belediyesinde ve Litvanya Druskininkai Belediyesi'nde geniş kapsamlı çalıştaylar düzenlendi. 2024 yılı ilk aylarında Litvanya ve Türkiye'de gerçekleştirilen ve her iki belediyenin 15'er kişilik teknik personelinin katıldığı çalıştaylarda, özgün fikirler ortaya konarak belediyelerin dijital hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve bu hizmetleri kullanacak kişi sayısının arttırılması için yöntem ve projeler ortaya kondu. 'Dijital Vatandaşlık' konusuna da değinilen projede, yetişkinlerin dijital belediyecilik hizmetlerini daha fazla kullanabilmeleri adına 'Eğitim Modülleri' geliştirildi. Projenin yaygınlaştırılması ve elde edilen sonuçların diğer belediyelerin kullanımına açılması adına Litvanya Druskininkai şehrinde 'Proje Yaygınlaştırma ve Deneyim Paylaşımı Programı' çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek üzere Litvanya'ya giden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi özellikle alternatif enerji kaynakları, geri dönüşüm ve dijitalleşme olarak son günlerde akıllı kent adı altında toplanmakta. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak özellikle Avrupa Birliği giriş sürecinde, yeşil üretimin başladığı bir dönemde elimizden geldiğince Avrupa Birliği'nden hem destek almak hem şehrimizi, ilçemizi hazırlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede iki farklı Avrupa Birliği projesinden destek aldık. Bir tanesi özellikle güneş enerjisi, alternatif enerji kaynakları, geri dönüşümle ilgili yaklaşık 5 milyonu geçkin bir hibe desteğini belediyemiz aldı. Bu çerçevede elektrikli geri dönüşüm aracı satın aldık. Elektrikli şarj istasyonu kurduk ve özellikle sulama suyuyla ilgili de güneş enerjisi santrali kurma imkanımız oldu. İkinci projemiz yine Litvanya ile gerçekleştirdiğimiz ulusal ajans tarafından 98 proje arasından ilk 6'ya giren 'Dijital Eğitim ve Belediyecilik' ile ilgili güzel bir proje. Bunun da inşallah sonuçlanmasıyla birlikte belediyemizin hem tasarruf sağlaması hem sıfır atık konusunda ve diğer konularda daha önce çıkması ve diğer belediyelere örnek olması mümkün hale gelecek. Bu çerçevede Litvanya heyetlerini biz Kayseri'de, belediyemizde ağırladık. Şimdi de kapanış toplantısını yapmak üzere Litvanya'da iki farklı belediyeyi ziyaret edeceğiz ve projemizin tamamlanmasını sağlamış olacağız. Bu çerçevede belediyemizin bütçesinden herhangi bir gider oluşmamakta, tamamı Avrupa Birliği tarafından fonlanmakta, seyahat giderlerimizden bütün harcamalara kadar. Dolayısıyla belediyemiz bu işten karlı çıkmakta ve diğer belediyelere örnek teşkil edecek çalışmalar yapmakta. İnşallah Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde başlayan sıfır atık projesine en büyük destek Melikgazi Belediyesi'nden gelecek. Zaten şu anda geri dönüşüm konusunda ve tasarruf konusunda yoğun çalışmalarımız, gayretlerimiz var. İnşallah bu çalışmalarımız daha da ileri noktalara gelecek şekilde devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Litvanya'ya gitti - Son Dakika

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