Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, AB Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, AB Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, AB Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2 Aralık'ta Şişli'de düzenlenecek toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki güncel gelişmeleri tartışacak. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs'ın durumunu ve ülkemizin Avrupa Birliği ile ilgili meselelerini masaya yatıracak.

01.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 2 Aralık Pazartesi günü Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 31. Türkiye Çalışma Grubu'nun 'Yerel Yönetimlerin Girişimcilik Ekosistemine, Yerel Ekonomik Kalkınmaya ve Girişimciliğe Katkıları' temasıyla düzenlenecek olan toplantısına katılacak.

Toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki güncel gelişmeler konulu oturumda konuşmacı olacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti; "Avrupa Birliği'nde 11 yıldır, Türkiye Ulusal Heyeti'nde ülkemizi temsil eden 18 kişiden biriyim. Aynı zamanda da bölgeler komitesi olarak geçtiğimiz sene Kayseri'de yaptığımız toplantının ikinci ayağı 2 Aralık Pazartesi günü Şişli Belediyesi'nde yapılacak. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki güncel gelişmeler başta olmak üzere ülkemizin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ile ilgili tıkanan konuları görüşüp karara bağlayacak ve ülkemizin çıkarlarını savunacağız. Avrupa Birliği ile ilgili ülkemizi ilgilendiren birçok husus var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs meselesi. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne alınması ile birlikte Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'nin önüne birçok engel koyuyor. Bu nedenle biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık ayrı bir devlet olması, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak anılması ve bu yönde de çalışmaların yapılması ile ilgili gerekli tüm haklarımızı savunacağız. Bu tür meseleleri bu toplantıda masaya yatıracağız. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Toplantının güzel geçmesini ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, AB Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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