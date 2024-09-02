Melikgazi Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı\'nın 198. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Palancıoğlu, zabıta ekiplerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

02.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:22
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Melikgazi'de vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta ekiplerine teşekkür eden Başkan Palancıoğlu şunları belirtti:

"Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katarak çalışan Zabıta Teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası kutlu olsun. Zabıta Teşkilatımızın bu sene 198. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bilindiği gibi yerel kolluk kuvvetleri önemli ve zor bir görevi ifa ediyor. Şehrimizde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken önlemlerin alınması gibi birçok sorumluluğa tabii olan zabıtalarımız, büyük bir gayretle görevlerini yerine getirmektedir. Zabıtamız hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürürken biz de Melikgazi Belediyesi olarak her zaman zabıtalarımıza gereken desteği sağlıyoruz. 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde, sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren tüm zabıtalarımızı kutluyor; görevlerinde üstüne başarılar diliyorum. " - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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