Melikgazi Belediyesi, 120 ailenin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, 120 ailenin hayalini gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, 120 ailenin hayalini gerçekleştirdi
12.06.2025 16:14  Güncelleme: 16:17
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Melikgazi Belediyesi; Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımını tamamladığı 9 bloktaki 340 dairenin teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştirerek, 120 aileyi yeni evlerine kavuşturdu.

Melikgazi Belediyesi; Küçükali- Battalgazi Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımını tamamladığı 9 bloktaki 340 dairenin teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştirerek, 120 aileyi yeni evlerine kavuşturdu.

120 aileyi daha ev sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'miz ilçemizdeki nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile değişiyor ve dönüşüyor. Tam 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. 2019'da göreve geldiğim günden beri 70 blok, 3 bin daire, 100 dükkan yapmışız. Bu yaklaşık 9 milyar TL. Bu Melikgazi Belediyesi'nin 2 yıllık bütçesi kadar bir yatırımdır. Bu alanda bulunan 23 bloğumuz 99 bin metrekare alanda hayata geçiyor. 1000'e yakın daire var. Bu mahallemizde 241 gecekonduyu yıktık. Bu alanda toplamda 668 hak sahibimizi ev sahibi yapacağız. Bugün 120 hak sahibinin kurasını çektik. 9 bloktaki 340 daire sahiplerine kavuştu. Battalgazi 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmasına 14 Ocak 2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile başlamıştık. Müteahhitlerimiz buradaki çalışmayı birlik ve beraberlik için tek elden yapılıyor gibi hızlı bir şekilde sürdürüyor. Ben çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederim. Bu projenin yaklaşık maliyeti 3 milyar TL. Şehir merkezine en yakın kentsel dönüşüm çalışmalarından biri burası. Değişim ve dönüşüm başladı. Kayseri'de her yerde kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşüm çalışmalarında Kayseri'miz birinciliği alır diye düşünüyorum. Bu vesile ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Önceki Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve ilgili müdürlüklerimize destekleri için teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ve kendi ekibime de teşekkür ediyorum. Daire sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını dilerim. Sosyal konut anlayışımızla, vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Battalgazi Mahallemizde güzel bir dönüşüm yaşanıyor. Mustafa Başkanımız yapılanları anlattıkça içimiz açılıyor. Şükürler olsun, Kayseri'miz uyum ve dayanışma içinde hizmet ediyor. Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor, dönüşüyor. Hak sahiplerine evleri hayırlı olsun, ağız tadı ile otursun. Değerli Mustafa Başkanıma ve ekibine emekleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da bir konuşma yaparak; " Türkiye'de Kayseri kentsel dönüşümde bir numara. Hak sahiplerine evleri hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel yuvaları hep huzurlu ve sıcak olsun. Bende belediyecilikten geldiğim için bu hizmetlerin ne kadar güç, meşakkatli ve zor olduğunu biliyorum. Ama belediyecilikten gelenler de bu işlerin zorluğu kadar manevi karşılığı olduğunu bilir. Melikgazi Belediye Başkanlarım hizmette yarışır haldeler. Melikgazi'mize hizmet eden tüm başkanlarımız Melikgazi'yi daha yukarıya taşıma adına gayretle çalışıyor. Birbirlerinin devamını getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, 120 ailenin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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