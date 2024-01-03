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Melikgazi Belediyesi, 16 tarihi eseri restore ederek gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, 16 tarihi eseri restore ederek gün yüzüne çıkardı

Melikgazi Belediyesi, Gön Han restorasyon çalışmalarına devam ederken ilçede 5 yıl içerisinde 16 farklı tarihi eseri restore ederek Kayseri'ye kazandırdı. Başkan Palancıoğlu, yapılan çalışmaların tarihi mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi, 16 tarihi eseri restore ederek gün yüzüne çıkardı
03.01.2024 - 15:25,
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Geçmişten kalan tarihi mirasa sahip çıkan Melikgazi Belediyesi, büyük önem verdiği Gön Han restorasyon çalışmalarına bir yandan devam ederken ilçede 5 yıl içerisinde bu çerçevede 16 farklı tarihi eseri gün yüzüne çıkardı.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlere ve kültüre sahip çıktıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu çerçevede 16 farklı tarihi eseri tekrar Kayseri'mize ve Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu anda Gön Han'ın içerisindeyiz. Gön Han, 500 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve Kapalı Çarşı'ya gelen tüccarların konakladığı 8 metrekarelik odaları olan bir otelmiş. Burası uzun süre kullanılmış ama son 70-80 senedir kullanılmayan, içi tamamen depremde çökmüş bir yerdi. Melikgazi olarak çalışmalara başladık ve buradan 3000 kamyonun üzerinde hafriyat taşıyarak, Han'ın orijinal izlerini ortaya çıkardık. Böylece harika bir tablo ortaya çıktı. Gön Han'ı orijinaline uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burası Kayseri'nin sosyal ve kültürel mekanlarından birisi olacak. Restorasyon yaptığımız çalışma sadece burası değil. Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Gesi'deki çeşmelerimiz, şehir merkezindeki çeşmelerimiz gibi birçok yerin restorasyonunu yaptık. Gön Han gibi çok büyük restorasyonlardan bir tanesi de Köşk Medrese'nin restorasyonu. Medresenin restorasyonun çalışmasında son aşamaya geldik, peyzajına geçtik. Dolayısıyla tarihimize sahip çıkarak, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak ve anlatmak son derece önemli. Yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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