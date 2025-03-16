Melikgazi Belediyesi\'nden Dünya Yetimler Günü İftarı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi'nde İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte düzenlenen iftar programı kapsamında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Her hicri yılın Ramazan ayının 15. gününde kutlanan 'Dünya Yetimler Günü'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmasında yetim ve öksüz çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Yetim ve öksüz çocuklarımızla her sene iki kez bir araya geliyoruz. Bunlardan ilki Ramazan ayında kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde; diğeri ise yaz mevsiminde Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda yaptığımız piknik programında. İHH Vakfı Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin, evlatlarımızı vatana, millete, İslam'a hayırlı birer birey olarak yetiştirmeyi de bizlere nasip etsin. Onların geleceğini parlak ve güzel eylesin ki ülkemize sahip çıksınlar. Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz; vermeye devam edeceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "Ev sahipliğinden ve bu güzel faaliyetlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı Melikgazi Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Palancıoğlu, Karagöz-Hacivat, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle devam eden programda, emanet çocukların sevgilerini kazanmanın önemine değinerek aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. - KAYSERİ