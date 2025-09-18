Melikgazi'de Yeni Park Yapımına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Melikgazi'de Yeni Park Yapımına Başlandı

Melikgazi\'de Yeni Park Yapımına Başlandı
18.09.2025 10:13  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8000 metrekarelik yeni bir park yapımına başladı. Yeni park, basketbol sahaları, tenis kortları ve yürüyüş parkurları ile her yaştan vatandaşa hizmet edecek.

Melikgazi'de sayısı 300'ü geçen parkları ve devasa yeşil alanları artırarak, her yaştan vatandaşın dinlenip eğlenebilmesi, sosyalleşebilmesi adına önemli hizmet sağlayan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yeni bir parkın yapımına başladı.

Basketbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, yeşil alanıyla Yıldırım Beyazıt'ta önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan park için yaklaşık 8000 metrekarelik bir alanda çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeyiz. Parklara, yeşil alanlara, ağaçlandırmaya son derece önem veriyoruz. Koronavirüs döneminde yaptığımız çalışmada 80 günde 80 park deyip 400.000 metre alanı, 80 parkı hızlı bir şekilde 80 günde oluşturmuştuk. Akabinde talepler arttı ve yaptığımız park sayısı 300'ü geçti. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yıllardır atıl duran, kamulaştırılması gereken, gecekonduların bulunduğu ve metruk yapıların bulunduğu bir alanı temizledik, yasal işlemlerin bitmesiyle beraber buraya güzel bir park yapıyoruz. Tenis kortundan basketbol sahasına, yürüyüş parkurundan kondisyon aletlerine kadar her türlü ekipman burada hazır olacak. Yaklaşık 8000 metrekarelik bir çalışma alanı. Burada çok fazla talep vardı, yoğun bir nüfus var. İnşallah yeni parkımızı buraya kazandırıyoruz. Dolayısıyla yeni parklarımızla, yenilenen parklarla Melikgazi daha da güzel bir formata bürünüyor. Bir ay sonra inşallah burası bitecek. Sloganımız: "Fidan değil; ağaç dikiyoruz." Dolayısıyla diktiğimiz ağaçlar 15-20 yaşında ağaçlar. Melikgazi'ye zaman kazandırıyoruz. Burada da çınar ağaçları özellikle bizim gözbebeğimiz. Burayı süsleyecek birçok farklı ağaçlar da dikeceğiz, yeşillendireceğiz. Bir ay sonra burası yemyeşil, güzel bir etkinlik alanı haline gelecek. Hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt, Yerel Yönetim, Basketbol, Belediye, Emlak, Yerel, Yaşam, Tenis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Yeni Park Yapımına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:55:40. #7.11#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Yeni Park Yapımına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.