Meme Kanseri Teşhisi İçin Elektronik Sütyenin İsmi Verilen Kreş Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Meme Kanseri Teşhisi İçin Elektronik Sütyenin İsmi Verilen Kreş Açıldı

Meme Kanseri Teşhisi İçin Elektronik Sütyenin İsmi Verilen Kreş Açıldı

Meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir 'elektronik sütyen'i bulan bilim insanı Canan Dağdeviren'in adının verildiği kreş, Kocaeli'de açıldı. Dağdeviren, kadın olmanın zorluklarına değinerek, çocuklara ilham kaynağı olmasını umduğunu belirtti.

20.05.2024 17:55  Güncelleme: 18:02
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Meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir "elektronik sütyen"i bulan başarılı bilim insanı Canan Dağdeviren, Kocaeli'de adının verildiği kreşin açılışına katıldı. Kadın olmanın dünyanın her yerinde zor olduğunu söyleyen Dağdeviren, "Kendiniz olarak kalabilmek çok zor. Ben de bunu hayatımın her alanında yaşıyorum. Umarım benim ismimi duyan araştırır ve çocuklarına ilham kaynağı olmasını sağlar. Ben bir taneydim ama biliyorum ki aramızda birçok Canan ve Can var, olmaya da devam edecek" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve Canan Dağdeviren'in adı verilen Tüysüzler Mahallesi'ndeki kreş törenle açıldı. Törene Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, oğluyla birlikte katıldı.

"Benim için çok keyifli bir gündü"

Buluşları ile medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlanan ve meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir elektronik sütyeni bulan Dr. Dağdeviren, programdaki konuşmasında kreşe isminin verilmesinin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Dağdeviren, "Hepinizi bilimin ateşiyle kucaklıyorum. Kocaeli'de büyümüş biri olarak hepinizin geçtiği sokaklardan, gördüğü Körfez'den, yediği pişmaniyeden feyz almış biri olarak tekrar buraya gelmek benim için çok güzel. Sınıfları gezdim, öğretmenlerle tanıştım. Geleceğin büyükleri ile tanıştım. Benim için çok keyifli bir gündü. Özellikle yeni anne olmuş biri olarak da okulun bu kadar konforlu olmasına, herkesi kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum" dedi.

"Aramızda birçok Canan ve Can var"

"Kadın olmak dünyanın her yerinde çok zor" diyen Canan Dağdeviren, "Ben de bunu hayatımın her alanında yaşıyorum. Hem muhtarın hem de belediye başkanının kadın olmasından dolayı mutluluğumu belirtmek isterim. Her biri genç bilim insanlarına, genç çalışan kadınlara çok güzel rol model. Umarım benim ismimi duyan araştırır ve çocuklarına ilham kaynağı olmasını sağlar. Ben bir taneydim ama biliyorum ki aramızda birçok Canan ve Can var, olmaya da devam edecek. Türkiye'nin, dünyanın her bir yerinde güzel işler yaparak ülkemizi temsil edeceğiz ve daha güzel işlere de imza atacağız. Anadolu insanının sağ duyusuna her zaman güveniyorum" diye konuştu.

"Aileler ve çocuklar Canan Dağdeviren'den feyz alsın istedik"

Canan Dağdeviren Kreşi'nin mahalleye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Bilim insanları, liderler, önemli sanatçılar yetiştirmek adına temelden eğitim veren, nitelikli eğitim mekanları ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına açtığımız kreşlerden bir tanesi. Kreşe Canan Dağdeviren'in adını vermiş olmak bizim için çok kıymetli. Canan Hanım rol model, öncü olsun istedik. Aileler ve çocuklar feyz alsın istedik. Canan Hanım bu kentin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri. Öncelikle kentimizin insanına sahip çıkmak anlamında ve onun başarılarını bu kentte hissedilmesini, çocuklara rol model olmasını arzu ediyoruz. Kreşimiz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.

Canan Dağdeviren kimdir?

1985 yılında İstanbul'da doğan Canan Dağdeviren, ilk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dağdeviren, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine başlayan Dağdeviren, bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te alan Canan Dağdeviren, medikal teknoloji alanında pilsiz çalışan, giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştirdi. Aynı zamanda Dağdeviren, Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meme Kanseri Teşhisi İçin Elektronik Sütyenin İsmi Verilen Kreş Açıldı - Son Dakika

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