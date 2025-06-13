Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır" - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır"

13.06.2025 23:05
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır" Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerine gelir vergisi sabitlensin teklifimizle engelli kamu görevlileri için de muafiyet tamamen sağlanmalıdır" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerine gelir vergisi sabitlensin teklifimizle engelli kamu görevlileri için de muafiyet tamamen sağlanmalıdır" dedi.

Memur-Sen tarafından engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda Memur-Sen'in yapmış olduğu Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu tanıtımını da yapıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2000'li yıllar itibariyle engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran politikalar üretildiğini ve sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım, sosyal haklar istihdam gibi alanlarında önemli İlerlemeler kaydedildiği dile getirdi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya ilişkin hassasiyetinin toplumun da hassasiyetini arttırdığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin hassasiyeti toplumun da hassasiyetini arttırdı ve bu konuda bir algı artık değişti. Engelliler kenara köşeye çekilen, kaderine terk edilen noktadan, kamuda istihdam edilen ve istihdamına önem verilen bir noktaya çekildi" diye konuştu.

"Bizim bütün amacımız engelsiz bir çalışma hayatı"

Yalçın, Memur-Sen Engelliler Komisyonu'nun engellilerin yaşam ve istihdam şartlarını arttırmak için kıymetli çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek, "Bu açıdan bütün gayreti bizim bütün amacımız engelsiz bir çalışma hayatı, engelsiz bir toplum ve toplumda ötekileştirilmeyen herkesin beriki ilan edildiği barışık bir toplum inşa etmektir temel hedefimiz, temel nedenimiz. Memur-Sen Engelliler Komisyonumuz hakikaten bizim iftihar kaynağımız. Çok güzel çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Çok kıymetli bir çalışma ortaya çıkardı. Toplantılarla, faaliyetlerle farkındalığı arttırmakla beraber engel tanımadan Türkiye'nin her yerinde örgütlenmeyi bu anlamda adım adım arttırdılar" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de çalışabilir engellilerin işgücüne katılımı artırılmalıdır"

Yalçın, Memur-Sen olarak bugüne kadar engellilerle ilgili birçok konuyu toplu sözleşme masası ve Kamu Personeli Danışma Kurulu gündemine getirdiklerini ifade ederek, ilgililerle yaptıkları istişarelerde birçok kazanımı engelli vatandaşlara kazandırdıklarını ifade etti. Elde edilen kazanımların dışında halen çözüm bekleyen sorunların da bulunduğunu söyleyen Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de çalışabilir engellilerin işgücüne katılımı artırılmalıdır. Bu kapsamda öncelikle, istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalı, yüzde 70'in üzerinde olan engelli işsizliği ile mücadele edilmeli, 4 milyon kamu görevlisine karşılık, mevzuat gereği yüzde 3 engelli istihdam edilmeli, böylece kamudaki yaklaşık 70 bin olan engelli birey istihdamı artırılmalı; istihdamda fırsat eşitliği için de okul öncesinden başlayarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı; fırsat eşitliği açısından hizmet içi eğitimlerin tümü engelliler açısından erişilebilir olmalı ve engellilerin kariyer yolculuğunda karşılaştığı görünmez bariyerler kaldırılmalıdır. Kamuda ağırlıkla Yardımcı Hizmet Sınıfında hizmetli veya Büro Hizmetlerinde düz memur olarak istihdam edilen engelliler, mesleki yetkinlik ve liyakatleri dikkate alınarak, bütün hizmet sınıflarında istihdam edilmelidir. Kamuya ait tüm binalar yüzde yüz erişilebilir hale getirilmelidir. İşyerinde engellilere yönelik mobbing, şiddet ve ayrımcılıkla etkin mücadele yürütülmelidir."

"Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır"

Kamuda engellilere yönelik ilave düzenlemeler getirilmesi gerektiğini de söyleyen Yalçın, "İlave kademe ilerlemesinde aranan 2 yıl görev şartı, 1 yıl olarak ve her 2 yılda 1 derece artışı verilmelidir. Engelli kamu görevlilerinin; emekli aylığı ve ikramiyesi 25 yıldan az olmayacak şekilde değerlendirilmelidir. Yıllık izin hakları, mazeret, süt ve doğum izinleri pozitif ayrımcılık kapsamında artırılmalıdır. Kamu görevlilerine gelir vergisi sabitlensin teklifimizle engelli kamu görevlileri için de muafiyet tamamen sağlanmalıdır. En önemli hususlardan ve en çok beklentilerden birisi yeşil pasaport ile ilgili olduğunu biliyoruz. Bu noktada adım atılarak engelliler için özel bir düzenleme yapılmalıdır" talebinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Gelir vergisinde engelli kamu görevlileri için muafiyet tamamen sağlanmalıdır' - Son Dakika

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