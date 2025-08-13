Memur-Sen, Toplu Sözleşme Teklifini Reddetti

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Kamu İşveren Heyeti'nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifini değerlendirdi.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Kamu İşveren Heyeti'nin 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 olarak sunduğu teklifin ardından toplandı. Genel merkezde yapılan toplantıda sürecin işleyişine ve atılması gereken adımlara yönelik istişarelerde bulunuldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti'nden ilk teklifin gelmesiyle birlikte kritik bir eşiğe geldiklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim zam teklifimiz ile Kamu İşvereni'nin sunduğu teklif arasında uçurum var. Bu teklif bize masayı değil, sahayı gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eylem gerçekleştirileceğiz. Kamu görevlilerimiz adına alabileceğimizin en iyisini almak istiyoruz. Geçmiş 2 yıl bize gösterdi ki yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücüne karşı tahminler tutmuyor" dedi.

Toplantıda katılımcılar, ilerleyen süreçte yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar üzerine fikirlerini ileterek, istişarelerde bulundular. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan teklifin yetersiz ve adaletsiz olduğu belirtilerek, Genişletilmiş Başkanlar Kurulunca teklifin reddedildiği açıklandı.

81 ilde eş zamanlı eylem yapılacak

Toplantı çerçevesinde oluşturulan eylem takvimi de paylaşılarak, Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif getirene kadar eylem takvimine göre hareket edileceği ifade edildi. Eylem takvimi çerçevesinde 13 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil 81 ilde eylem yapılacağı, 15 ve 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin vereceği yeni teklife göre 81 ilde memur ve memur emeklisinin eylem çadırı kurması, 18 Ağustos'ta ise iş bırakma ve Ankara'da yürüyüş gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. - ANKARA