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Menderes'te 2.Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Menderes'te 2.Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni düzenlendi

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın katılımıyla gerçekleşen Menderes 2.Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni, Menderes Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlendi. Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Erkan Özkan, Menderes'in renkli yapısına sahip olan Ordulu hemşehrilerin sesi olacak çalışmaları hayata geçirmek için gereken gayreti gösterdiklerini belirtti.

Menderes\'te 2.Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni düzenlendi
26.12.2023 - 10:29,
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Menderes'te 2. Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Menderes Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Menderes 2.Ordu Günleri ve Hamsi Şöleni Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan da katıldı.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN SESİYİZ"

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Erkan Özkan, " Menderes Belediyesi olarak ilçemizde sürdürdüğümüz hizmetlerimizde tüm paydaşlarımızla hareket ederek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızda da başı sivil toplum kuruluşları, odalar ve dernekler çekiyor. Eşit hizmet anlayışımız kapsamında 44 mahallemize nasıl gereken özeni gösteriyorsak sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerimize de bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Menderes'imiz çok renkli bir yapıya sahip. Bu renkli yapı içerisinde yer alan ve ilçe dinamiklerimiz arasında önemli bir yer edinen Ordulu hemşehrilerimiz de bizler için önemli. Ordulu hemşehrilerimizin de sesi olacak çalışmaları hayata geçirmek için gerekli gayreti gösteriyoruz. Tek bir amacımız var o da birlik ve beraberlik ruhuyla Menderes'imizi geleceğe taşımak. Bunu da hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.Bu güzel etkinlik için derneğimize teşekkür ederim. Tek bir amacımız var o da birlik ve beraberlik ruhuyla Menderes'imizi geleceğe taşımak. Bunu da hemşehrilerimiz başta olmak üzere, STK'larımız, odalarımız ve derneklerimizle birlikte yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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