Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Başarılar - Son Dakika
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Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Başarılar

Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Başarılar

Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde hazırlanan öğrenciler, üniversite ve lise sınavlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Tıp fakültesine kabul edilen Furkan Salttürk ve İzmir Kız Lisesi'ni kazanan Alihan Tunç tabletle ödüllendirildi.

14.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Lise ve üniversite sınavlarına Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde hazırlandıktan sonra başarılı sonuçlar elde eden öğrenciler, ilçeyi gururlandırdı. Tıp fakültesini kazanan Furkan Salttürk ve İzmir Kız Lisesi'ni kazanan Alihan Tunç, tabletle ödüllendirildi.

Menemen Belediyesinin eğitim yatırımları, öğrencilere başarı getiriyor. İlkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar yapılan eğitim yardımları, üniversite sınavını kazanan, üniversitede okuyan ve yeni mezun olmuş Menemenli gençlere verilen maddi destekler, üniversite sınav harçlarının ödenmesi, dağıtılan binlerce dijital eğitim paketi gibi hizmetler, vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Son olarak Asarlık ve merkez şubelerden sonra Ulukent'te de açılan şubeyle birlikte toplamda üç şubeye ulaşan Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MEBGEM), lise ve üniversite sınavlarında Menemen'in başarı üssü haline geldi. Sınavlarda yüksek yerleştirme oranlarıyla göz dolduran MEBGEM'de üniversite sınavına hazırlanarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Furkan Salttürk ve LGS'de İzmir Kız Lisesi'ni kazanan Alihan Tunç, gurur veren başarıları nedeniyle ödüllendirildi. Her iki öğrenciye de MEBGEM Müdürü Yiğit Alpkan tarafından tablet armağan edildi.

"Sınava MEBGEM ile hazırlandım ve kazandım"

Tıp fakültesini kazanan Furkan Salttürk, "Sınava hazırlanırken MEBGEM'in bütün imkanlarından faydalandım. Hocalarımıza sorularımı rahatça sorabildim. Deneme sınavlarından ve kitaplardan faydalandım. Dijital eğitim paketi içindeki ders anlatım videoları ve eğitimlerden faydalandım. Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğun desteği çok az yerde gördüm. Her konuda bize yardımcı oldu. Sınav harçlarının ödenmesinden, MEBGEM'deki eğitime kadar yaptığı işlerden dolayı başkanımıza teşekkür ederim. Sınava MEBGEM ile hazırlandım ve kazandım." dedi. İzmir Kız Lisesi'ni kazanan Alihan Tunç ise tabletini aldıktan sonra, "Çok sayıda deneme çözdüm, sınavlara girdim. MEBGEM'e, öğretmenlerime ve Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ederim." dedi.

Dijital eğitim paketi, hediyelerle geldi

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan 12 ve 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan dijital eğitim paketi, bu yıl ödüllerle geldi. Yaklaşık 10 bin adet dağıtılan eğitim setlerindeki şifrelerle sisteme giren dört öğrenci ve bir öğretmen, bir alışveriş platformundan biner liralık hediye çeki kazandı. Ayrıca her ay bir talihliye verilecek olan tabletlerden de eylül ve ekim aylarının şanslı öğrencileri, tabletlerine kavuştu.

Pehlivan: "Fidanlarımız yeşeriyor"

Öğrencilerin başarılı sonuçlarını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimizde Ulukent Anaokulu'nu açarak başladığımız eğitim desteklerinde tüm imkanlarımızı zorlayarak, tüm alanlarda hizmet vererek, en iyisini, Menemen genelindeki her bir öğrencimize sunmaya gayret ediyoruz. Eğitim bizim kırmızı çizgimiz. Bu süreçte birer fidan olaran MEBGEM'e eğitim gören evlatlarımızın, başarılı sonuçlar aldıklarını gördükçe biz de fidanlarımızın yeşerdiğine şahit oluyoruz. Menemen, nice bilim insanı ve sanatçının yetiştiği ve aynı zamanda yaşadığı bir kent olarak İzmir'in parlayan değeri olacak." ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Başarılar - Son Dakika

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