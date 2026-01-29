Menemen'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Menemen'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı

Menemen\'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı
29.01.2026 11:22  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, ilçede üç farklı noktaya Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası adı altında bebek bakım kabinleri yerleştirdi. Açılışta Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, annelerin ve bebeklerin toplumu oluşturduğu vurgusunu yaptı.

Menemen Belediyesi, ilçenin üç farklı noktasında Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası, bebek bakım kabinleri oluşturdu. Menemen İZBAN, Kent-2 ve Menemen Adliyesi önüne yerleştirilen kabinlerin açılışında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Anne ve bebek; sadece bir ailenin değil, bir toplumun yarınıdır. Menemen'de hiçbir anne, sokağa çıktığında bebeğiyle ilgili kaygı yaşamayacak." dedi.

Doğumla birlikte hediye edilen "İyi ki doğdun bebek" paketlerinden başlamak üzere anne ve çocuk odaklı birçok projeyi hayata geçiren Menemen Belediyesi, yeni bir hizmete daha imza attı. Belediye, ilk aşamada ilçenin üç farklı noktasına Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası adı altında bebek bakım kabinleri yerleştirdi. Adliye önü, Menemen İZBAN İstasyonu önü ve Kent-2'ye kurulan bebek bakım kabinlerinin açılışı Kent-2'de gerçekleştirildi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşları, dalar ve STK'ların başkan ve temsilcileri, muhtarlar, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Bir kent annelerine gösterdiği özen kadar medenidir"

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, anlamı ve katkısı büyük olan bu hizmeti kentine kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Pehlivan, "Bir kent annelerine gösterdiği özen kadar medenidir. Bir kent bebeklerine sunduğu güvenli ortam kadar güçlüdür. Belediyecilik; hayatı kolaylaştırmaktır. İnsanı anlamaktır. Anne yorgunluğunu fark etmektir. Bir bebeğin ihtiyacını görmektir. Yeni doğum yapmış bir annenin dışarı çıkarken yaşadığı o tereddüdü düşündük. 'Bebeğim acıkırsa ne yaparım?' kaygısını düşündük. Mahremiyet ihtiyacını düşündük. ve dedik ki: Menemen'de hiçbir anne bu kaygıyı yaşamamalı. Bugün bu Ana Kucağı Yaşam Destek Noktasını Menemen'imize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Anne ve bebek; sadece bir ailenin değil, bir toplumun yarınıdır. Bir milletin geleceğidir. Bir şehrin umudu, sevinci ve en saf enerjisidir. Anneler güçlü olursa toplum güçlü olur. Anneler huzurlu olursa bebekler sağlıklı büyür. Bebekler sağlıklı büyürse geleceğimiz sağlam olur." dedi.

"Menemen'deki eserleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz"

Açılışta konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Menemen Belediyesi'nin hizmet üretme başarısının örnek olması gerektiğini söyledi. Kırkpınar, "Belediye Başkanımız, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğinin en güzel örneklerini hem İzmir'e hem Ege Bölgesi'ne gösteriyor. Menemen'in çehresi çok kısa süre içinde değişti. Çok müthiş projeler hayata geçirildi ve çok güzel eserler üretildi. Biz de belediye başkanımıza bu çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Menemen'e geldiğimizde bu eserleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Bu hizmetlerin yapılması Menemen'e sevda işidir. Kadınlar ve bebekler için yapılan bu hizmet de çok önemlidir. Menemen gibi başarılı yerlere gelince 'belediyecilik böyle yapılır' diyoruz. Gelsinler, örnek alsınlar." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Aydın Pehlivan, Yerel Yönetim, Menemen, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:08:55. #7.11#
SON DAKİKA: Menemen'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.