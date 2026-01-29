Menemen\'de bebek bakım kabinleri törenle hizmete açıldı

Menemen Belediyesi, ilçenin üç farklı noktasında Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası, bebek bakım kabinleri oluşturdu. Menemen İZBAN, Kent-2 ve Menemen Adliyesi önüne yerleştirilen kabinlerin açılışında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Anne ve bebek; sadece bir ailenin değil, bir toplumun yarınıdır. Menemen'de hiçbir anne, sokağa çıktığında bebeğiyle ilgili kaygı yaşamayacak." dedi.

Doğumla birlikte hediye edilen "İyi ki doğdun bebek" paketlerinden başlamak üzere anne ve çocuk odaklı birçok projeyi hayata geçiren Menemen Belediyesi, yeni bir hizmete daha imza attı. Belediye, ilk aşamada ilçenin üç farklı noktasına Ana Kucağı Yaşam Destek Noktası adı altında bebek bakım kabinleri yerleştirdi. Adliye önü, Menemen İZBAN İstasyonu önü ve Kent-2'ye kurulan bebek bakım kabinlerinin açılışı Kent-2'de gerçekleştirildi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşları, dalar ve STK'ların başkan ve temsilcileri, muhtarlar, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Bir kent annelerine gösterdiği özen kadar medenidir"

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, anlamı ve katkısı büyük olan bu hizmeti kentine kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Pehlivan, "Bir kent annelerine gösterdiği özen kadar medenidir. Bir kent bebeklerine sunduğu güvenli ortam kadar güçlüdür. Belediyecilik; hayatı kolaylaştırmaktır. İnsanı anlamaktır. Anne yorgunluğunu fark etmektir. Bir bebeğin ihtiyacını görmektir. Yeni doğum yapmış bir annenin dışarı çıkarken yaşadığı o tereddüdü düşündük. 'Bebeğim acıkırsa ne yaparım?' kaygısını düşündük. Mahremiyet ihtiyacını düşündük. ve dedik ki: Menemen'de hiçbir anne bu kaygıyı yaşamamalı. Bugün bu Ana Kucağı Yaşam Destek Noktasını Menemen'imize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Anne ve bebek; sadece bir ailenin değil, bir toplumun yarınıdır. Bir milletin geleceğidir. Bir şehrin umudu, sevinci ve en saf enerjisidir. Anneler güçlü olursa toplum güçlü olur. Anneler huzurlu olursa bebekler sağlıklı büyür. Bebekler sağlıklı büyürse geleceğimiz sağlam olur." dedi.

"Menemen'deki eserleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz"

Açılışta konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Menemen Belediyesi'nin hizmet üretme başarısının örnek olması gerektiğini söyledi. Kırkpınar, "Belediye Başkanımız, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğinin en güzel örneklerini hem İzmir'e hem Ege Bölgesi'ne gösteriyor. Menemen'in çehresi çok kısa süre içinde değişti. Çok müthiş projeler hayata geçirildi ve çok güzel eserler üretildi. Biz de belediye başkanımıza bu çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Menemen'e geldiğimizde bu eserleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Bu hizmetlerin yapılması Menemen'e sevda işidir. Kadınlar ve bebekler için yapılan bu hizmet de çok önemlidir. Menemen gibi başarılı yerlere gelince 'belediyecilik böyle yapılır' diyoruz. Gelsinler, örnek alsınlar." dedi. - İZMİR