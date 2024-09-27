Menemen'de Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Menemen'de Ahilik Haftası Kutlandı

Menemen\'de Ahilik Haftası Kutlandı

Menemen'de esnafların katılımıyla düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, esnafın toplumdaki önemine dikkat çekerek, ahilik mirasının gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğuna değindi.

27.09.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Menemen esnafı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'nın da katıldığı toplantıda Başkan Pehlivan, "Ahilik; kardeşlik, dayanışma, adalet, dürüstlük ve yardımlaşma gibi insani değerler bütünüdür. Esnaflık erdemini yarınlara taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan; bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek ve gelecek nesillere en güzel bir şekilde aktarmaktır." dedi.

Menemen'de Ahilik Haftası, gönülleri buluşturan kahvaltı sofrasında kutlandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde Menemen Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Menemen'de bulunan odaların başkan ve yöneticileri, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve sanayi sitesi esnafı katıldı.

Kurtoğlu: "Esnafımızın devletimize ve milletimize katkısı var"

Kahvaltıda ilk sözü alan Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, "1300'lü yıllardan günümüze kadar gelen Ahilik, ustalık, kalfalık, çıraklık mirası ve değerlerimizi Menemen'de sanayi sitemizde yaşıyoruz. Ustalarımız sanatlarını icra ediyorlar. Bundan hem ahalimiz ve diğer esnaflarımız faydalanıyor, hem de onlar da evlerine helal ekmeklerini götürüyorlar. Devletimize, milletimize katkıları oluyor. Biz esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum." dedi.

Ata: "Ahiliği gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da, sözlerinde esnaflığın değerlerine değindi. Ata, "Bugün burada toplumumuzun köklü değerlerini, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu temsil eden Ahilik Haftası'nı kutlamak üzere bir araya geldik. Bu önemli geleneğin kurucusu Ahi Evran'dır. Ahi Evran 13. yüzyılda dayanışmayı, kardeşliği teşvik eden bir lider olduğu gibi ahilik teşkilatlarını kurmuştur. Ahi olmanın gerektirdiği nitelikler, dürüstlük, saygı, sevgi ve yardımlaşma, bugün de bizim için yol gösterici olmalıdır. Bu görevleri gelecek nesillere aktarmak, hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bugün burada toplanarak ahilik mirasını yeniden hatırlıyor ve yaşıyoruz. Bu anlamlı haftanın ahilik ruhunu ve felsefesini yeniden hatırlatmasını diliyorum. Esnafın bayramı hayırlı olsun." dedi.

Pehlivan: "Güçlü esnaf, güçlü toplum demektir"

Konuşmasına Ahi Evran'ın "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir." sözleriyle başlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Siz değerli esnaflarımız bu anlayışı yıllardır sürdürüyor ve ticaretin ötesinde duruşunuzla bizleri onurlandırıyorsunuz. Sizlerle birlikte çalışmak bizim için şereftir." dedi. Başkan Pehlivan, "Güçlü esnaf, güçlü toplum demektir. Ahilik; yalnızca ticaretle sınırlı bir kavram değildir; kardeşlik, dayanışma, adalet, dürüstlük ve yardımlaşma gibi insani değerleri de içinde barındırır. Kültürümüzü de taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan; bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek ve gelecek nesillere en güzel bir şekilde aktarmaktır. Ne mutludur ki, Menemenimizdeki siz değerli esnaf ve sanatkarlarımız, Ahilik duruşunu her zaman gösteriyor, bizleri her zaman onurlandırıyorsunuz. İlçemizin ekonomik dengesini sağladığınız gibi, istihdamı artırmak, gelenek ile görenekleri yaşatmak ve yerel ticareti canlandırmak adına çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Aynı zamanda toplumsal bağlarımızı güçlendirmenizle de takdir ediliyorsunuz. Böylesi güler yüzlü esnaf ve sanatkarlarla çalışmak benim için şereftir, onurdur." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında program, Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in duasıyla son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika

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