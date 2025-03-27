Menemen'de Geleneksel Kadir Gecesi İftarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Menemen'de Geleneksel Kadir Gecesi İftarı Büyük İlgi Gördü

Menemen\'de Geleneksel Kadir Gecesi İftarı Büyük İlgi Gördü

Menemen Belediyesi'nin geleneksel iftarı, Kadir Gecesi'nde 10 bini aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'in hedeflerinden ve yapılan hizmetlerden bahsederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

27.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:12
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Menemen Belediyesinin, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirdiği Şehir Parkı iftarı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. İftar öncesi hemşehrilerine seslenen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizler göğsünde iman, gönlünde vatan sevgisi, zihninde Atatürk'ün çizdiği istikamet olan Menemenliler olarak, ilçemizde öyle bir uyanış başlattık, öyle bir hizmet ve eser atağı yaptık ki; artık bu yoldan geri dönüş yok! Türkiye'nin en güzel, en tercih edilen ilçesi olma hedefinden sapmayız" dedi.

Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi ve bereketi, Menemen Belediyesi'nin iftar sofrasında birlik ve beraberlik içinde kutlandı. Menemen Şehir Parkı'nda 10 bini aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen iftara, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Cüneyt Dayhan ve Ferhat Büyükhelvacı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

"Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk"

Tasavvuf dinletisiyle başlayan gecede iftar öncesinde kürsüye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Rabbim bizleri, bu anlamlı gecenin hürmetine, rahmetiyle kuşatsın" sözleriyle vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı. Menemen Belediyesi'nin sadece birkaç yıl içinde yaptığı ve ulusal çapta ses getiren çalışmalarına dikkat çeken Pehlivan, "Yaptığımız tüm açılışları ve ortaya koyduğumuz hizmetleri birer cümleyle söylediğimizde 10 dakika sürüyor. Bu da mesai arkadaşlarımızla birlikte Menemen için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuzun en basit göstergesidir." dedi.

"Menemen'e hizmet etmekten şeref duyuyorum"

Menemen'in hizmet ve eser belediyeciliğinde önümüzdeki dönemde de ses getirecek projeleri vatandaşa sunmaya devam edeceğini belirten Pehlivan, "Bugün yaydaki bir ok gibi, menzile varmak için tüm enerjimizi topluyor, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Menemen'de hizmet üretiyoruz. Bizler göğsünde iman, gönlünde vatan sevgisi, zihninde Atatürk'ün çizdiği istikamet olan Menemenliler olarak, ilçemizde öyle bir uyanış başlattık, öyle bir atılım yaptık ki; artık bu yoldan geri dönüş yok! Artık Türkiye'nin en nezih, en güzel, en görsel ilçesi olma hedefinden bir adım sapacak, günlük tartışmalara vakit ayıracak bir dakikamız bile yok! Evlatlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz müsterih olsun; Bu Aydın kardeşiniz; ekibiyle birlikte Menemen'e hizmet etmekten şeref duyuyor ve bu onura layık olmak için yeri geliyor gece uyumuyor, yeri geliyor evladını görmüyor. Menemen, 35+ konseptiyle İzmir'in en çok tercih edilen ilçesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çünkü Menemen ve Menemenliler her şeyin en iyisini hak ediyor!" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Geleneksel Kadir Gecesi İftarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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