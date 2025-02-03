Menteşe AVM Bağlantı Yolunda Sona Gelindi - Son Dakika
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Menteşe AVM Bağlantı Yolunda Sona Gelindi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki bağlantı yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı. Yol, kısa sürede vatandaşların hizmetine açılacak.

03.02.2025 16:12  Güncelleme: 16:16
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Menteşe AVM bağlantı yolu çalışmalarında sona gelindi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalarda sona geldi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol vatandaşların hizmetine açılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dirgeme-Menteşe Otogar yol çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanarak dört şeritli yol vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Otogar yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AVM bağlantı yolu çalışmaları kapsamında 950 metre yağmur suyu, zemin iyileştirme, çift taraflı bordür imalatı ve bin 100 metre içme suyu hattı deplasesini tamamladı. AVM bağlantı yolunda elektrik ve internet hat yenileme ve deplase çalışmalarını eş zamanlı olarak bitirdi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede yol trafiğe açılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnşaat Teknikeri Erdem Akbay, "Menteşe ilçesi, yeni otogar bağlantı yolu iş kapsamında 2 bin 500 metre Dirgeme yolu, 600 metre otogar yolu tamamlandı. Dirgeme yolunu AVM'ye bağlayan yola başladık çalışmalarımıza. Yağmur suyu, internet ve elektrik çalışmalarımız tamamlandı. Çift taraf imalatı tamamlandı. İçme suyu imalatı tamamlandı. Asfalt çalışmalarımız başlamıştır. Asfalt çalışmalarımız tamamladıktan sonra yol trafiğe açılacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda, Menteşe Otogar Yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan ve Dirgeme Yolunu AVM'lere bağlayan yol projesinde sona yaklaştıklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe AVM Bağlantı Yolunda Sona Gelindi - Son Dakika

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