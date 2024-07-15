Menteşe\'de Boğa Güreşi Festivali

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Menteşe'de boğalar kıran kırana mücadele etti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen boğa güreşi festivalinde boğalar kıran kırana mücadele etti.

Algı Mahallesi'nde geleneksel düzenlenen festival boğa güreşi ile son buldu. 1 hafta süren festivalin sonunda düzenlenen boğa güreşi boğaseverlerin gözdesi haline geldi. Algı Muhtarı Süleyman Şanlı, "Bu yıl mahallemizde 10'uncusunu düzenlediğimiz geleneksel hale getirdiğimiz kültür sanat ve boğa güreşleri festivallerinin son günü Pazar günleri boğa güreşimizi yapıyoruz. 1 hafta boyunca çeşitli kültürel eğlencelerimiz oluyor. Bu bir Yörük kültürüdür ve zor şartlarda da olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Komşu köylerden ve diğer illerimizden burada farklı farklı misafirler ağırladık. Hepsi bu boğalarımızın sayesinde oluyor" dedi.

Güreşlere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı.