Menteşe'de Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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Menteşe'de Sabah Namazı Buluşması

Menteşe\'de Sabah Namazı Buluşması

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, şehitleri anmak ve dünya genelindeki mazlumlar için dua etmek amacıyla "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi.

07.10.2024 10:24
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, şehitleri anmak ve dünya genelindeki mazlumlar için dua etmek amacıyla "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe İlçe Müftülüğü'nün organizasyonu ve Gençlik Koordinatörlüklerinin katkılarıyla düzenlenen program, Menteşe Hacı Abdurrahim Tuna Camii'nde yapıldı.

Etkinlik, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Namazın kılınmasının ardından, cemaat hep birlikte tesbihat yaptı. İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, cemaatle buluşarak önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Akın, konuşmasında özellikle Gazze'de bir yıldır devam eden İsrail saldırılarına dikkat çekerek, bunun bir insanlık dramına dönüştüğünü vurguladı. Müftü Akın, zalimlerin cesaretlerini, Müslümanların birlik ve kardeşlik ruhu içinde hareket edememesinden aldıklarını belirtti.

Program, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Cüneyt Çakır'ın yaptığı anlamlı dua ile devam etti. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba, simit ve çay ikram edildi. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekerken, cami görevlilerine ve programa katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

Menteşe'deki bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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