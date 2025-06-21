Menteşe'de trafik kazası: 6 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Muğla- Denizli karayolu üzerinde gerçekleşen kazada iki kamyonetin çarpışması sonucu araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi Muğla-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 20 KA 970 plakalı kamyonet ile 48 YM 412 plakalı başka bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlardan birinde sıkışan bir kişiyi kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.