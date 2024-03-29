Meral Akşener Çankırı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Meral Akşener Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da ziyaretlerde bulunarak vatandaşlara seslendi. Akşener, atanamayan öğretmenler ve emeklilerin oyuna talip olduğunu belirtti.

29.03.2024 18:30  Güncelleme: 18:40
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

ÇANKIRI - Çankırı il merkezinde ziyaretlerde buluna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eldivan ilçesinde de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingde konuşan Akşener, atanamayan öğretmenler ve emeklilerin oyuna talip olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener, seçim çalışmaları çerçevesinde Çankırı'da ziyaretlerde bulundu. İl merkezinde işyerlerini gezen Akşener, esnaflardan İYİ Parti belediye başkanı adaylarına oy vermeleri için destek istedi. Akşener, daha sonra Çankırı'nın Eldivan ilçesini ziyaret etti. Eldivan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Akşener, vatandaşlara seslendi. Akşener, ilçedeki tatlı seçim rekabetinin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi.

"Ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına da talibim"

Emekli ve öğretmenlerin oyuna talip olduğunu belirten Akşener, "10 bin lira emekli maaşıyla Eldivan'da da emekliler aç, Hakkari'de de aç, Ankara'da da aç, Edirne'de de aç. Şimdi evi kiralık değil, kendinin olsa bile 10 bin liraya geçinmek mümkün değil. Ben bir buçuk aydır Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki emeklilerin maaşına 11 bin lira seyyanen zam yap, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yap, sonra bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, emeklilerin oyununa talip ol. Bunu yapmıyorsan bütün emeklilerin oyuna ben talibim. ve o emeklilere söz veriyorum, şu elimi uzattım, tutun, güç verin, mübarek Ramazan gününde, cuma gününde Allah şahidimdir söke söke alacağım. Karşımda polis memurlarını gördüm. Ilk defa 3600'ü söyleyen benim. Zor zahmet getirdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın 3600 eksik ama çıktı. EYT eksik ama çıktı. Şimdi muhalefetin görevi Sizin sesiniz olmaktır, sizin avukatınız olmaktır, sizin adınıza sizin sesinizi duyurup rekabet etmektir. İktidarın görevi ise hizmet etmektir. O sesi duyup gereğini yapmaktır. Yapmıyorsa eğer iktidar o işin gereğini sizin talebinizi, gelen yapmıyorsa o zaman sizin tarafınızdan cezalandırılmaları gerekir. O ceza nedir, oylarınızı vermemektir. Şimdi ikinci konumuz 100 bin öğretmen tayini. Yahu arkadaşlar 2023 seçimlerine giderken hepimiz Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen tayin edeceğiz dedik. İktidar oldunuz., yapacaksınız. O 100 bin öğretmeni tayin edeceksiniz. Etmezseniz, ben bütün öğretmen kardeşlerimin, meslektaşlarımın oylarına da talibim"dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meral Akşener Çankırı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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