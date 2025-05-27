Merhum Başbakan Menderes, memleketi Aydın'da anıldı - Son Dakika
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Yerel

Merhum Başbakan Menderes, memleketi Aydın'da anıldı

Merhum Başbakan Menderes, memleketi Aydın\'da anıldı
27.05.2025 12:28
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27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 65 yıl geçerken, darbenin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan, Aydın'da anıldı.

27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 65 yıl geçerken, darbenin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan, Aydın'da anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Atatürk Kent Meydanı'nda bir sergi düzenledi. Vatandaşlar, darbe dönemine ait gazete küpürleri, fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlikte Adnan Menderes'in siyasi hayatı ve 27 Mayıs sürecine dair belgeler vatandaşlarla paylaşıldı.

Sergi alanında konuşan AK Parti Aydın İl İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şahika Edremit, 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi değil, aynı zamanda Türkiye'de vesayetçi zihniyetin başlangıcı olduğunu belirtti.

Başkan Edremit, "27 Mayıs, darbeci zihniyetin doğuşunu ve sivil siyaseti kontrol altında tutma arzusunu temsil eder. O günden sonra birçok darbeci cesaretini 27 Mayıs'tan almıştır. Darbe süreci, hukuksuz Yassıada yargılamaları ve idam kararlarıyla milletin iradesine ağır bir darbe vurmuştur.

Bu ülkenin darbeci zihniyete feda edecek bir dakikası yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Politika, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merhum Başbakan Menderes, memleketi Aydın'da anıldı - Son Dakika

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