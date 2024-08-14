Merkezefendi Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü

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Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni ile yaklaşık 250 çocuk Sevindik Vadi Park'ta bir araya geldi. Şölen kapsamında çocuklar eğlenceli etkinliklere katıldı ve sünnet işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

14.08.2024 19:01  Güncelleme: 19:06
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Merkezefendi Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi'nce dördüncü kez düzenlenen sünnet şöleni ile yaklaşık 250 çocuk Sevindik Vadi Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk, çocuklarımız da bizim en kıymetlimiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncüsü bu yıl gerçekleştirilen toplu sünnet ile yaklaşık 250 çocuğun sünnet işlemleri uzman doktorlarca modern cerrahi yöntemlerle hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar Sevindik Vadi Park'taki şölende bir araya geldi. Şölende çocuklar, kendileri için hazırlanan pastayı kestiler, şarkılar söylediler, gönüllerince eğlendi.

Toplu sünnet şölenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Marım, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk"

Hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi'de geleneksel olarak her yıl yaptığımız sünnet törenini bu yıl yine gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 250 evladımızın en güzel gününe ortaklık ediyoruz. Bizler yola çıkarken şunu demiştik, yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik krizden dolayı sosyal belediyecilik yapacağız demiştik. Bir evde bir çocuğun, bir kadının yüzü gülmüyorsa yaptığımız binanın ya da parkın önemi yok. Hep üreten işlerle karşınızda olmaya çalıştık. Biz Merkezefendi olarak bir aile olduk, çocuklar da bizim en kıymetlimiz. Vermiş olduğumuz burslar, açmış olduğumuz kadın çocuk yaşam merkezleri, birçok branşta açtığımız kurslar, eğitime vermiş olduğumuz destekler bakımından çok önemli. İlçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Merkezefendi Belediyemiz, Türkiye genelinde Halk Süt'te çocuklarımıza ve ailelerine en çok destek veren ikinci belediye konumunda. Bu şölenimizde hep birlikte olmaktan, çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mutlu olan bir şehir oluşturacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Bu şehrin güzelliklerini sadece birilerine değil tamamına yaymak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Size söz veriyoruz bu şehrin her sokağında bu şehrin her köşesinde yüzü gülen annelerin olduğu, sokaklarının mutlu olduğu bir şehir oluşturacağız. Bu kıymetli etkinliğin dördüncü kez düzenlenmesinde emeği geçen başta Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ve ekibine teşekkür ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

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