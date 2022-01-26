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Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı - Son Dakika

Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı

26.01.2022 03:40

Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı Merkezefendi Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarını cadde ve sokaklarda aralıksız şekilde sürdüren belediye ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu sabah saatlerinde de vatandaşların içini ısıtmak için sıcak çorba ikramında bulundu.

Merkezefendi'nin 50 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda greyder, kamyon ve tuzlama araçları ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da karla mücadele çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Karla mücadele çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri buzlanma ve yol kapanma durumlarına karşılık sabaha kadar teyakkuz halinde bulunacak.

Soğuk hava şartlarından dolayı olumsuz etkilenen, yolda kalan, işe giden ve iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı yemek ihtiyacını karşılayamayan Denizlililere, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince sıcak çorba ikram edildi. Başkan Doğan, "Sıcak çorba ile hemşehrilerimizin içlerini bir nebze de olsa ısıttık. Bu soğuk havadan hemşehrilerimizin en az seviyede etkilenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Merkezefendi Belediyesi yarın da Sevindik Mahallesi, Sümer Mahallesi ve Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası önünde çorba ikramına devam edecek.

"Karla mücadele çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Açılmadık hiçbir ana ve ara yolun olmayacağını söyleyen Başkan Doğan, "İlçemizi kaplayan beyaz örtüyle birlikte bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. 50 Mahallemizde kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız var gücüyle devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren bütün ekiplerimiz teyakkuzda. Bütün mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına ana arterler başta olmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi ara sokaklara girmeye başladık. İlerleyen saatlerde de açılmayan hiçbir ara sokağımız kalmayacak. Bütün ekiplerimiz gece boyunca sabaha kadar çalışacaklar. Gece saatlerinde sıcaklığın eksilere düşmesiyle birlikte don olayıyla karşı karşıya geleceğiz" diye konuştu.

Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı
Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı
Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı

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Merkezefendi, Şeniz Doğan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de soğuk havada çorba ikramı - Son Dakika


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