Mersin, 2025 yılı boyunca kültür ve sanatla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tiyatrodan konsere, festivalden sergi ve söyleşilere uzanan etkinliklerle kenti kültür ve sanatla buluştururken, çalışmaların 2026 yılında da artarak süreceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını da kültür ve sanat dolu bir yılla tamamladı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kente yayılan tiyatro, konser, festival, söyleşi ve sergilerle kentte adeta kültür sanat havası esti. 2025 yılında hayata geçirdiği çalışmalarla, kültür ve sanatı merkezden ilçelere kadar her yaştan vatandaşa ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu anlayışla kültür ve sanat projelerine 2026 yılında da devam edecek.

Mersin, kültür ve sanat faaliyetlerine bu yıl da doydu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yıl boyunca yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik oyunlarla perde açtı. Sosyal sorumluluk projeleri ve yarıyıl şenlikleriyle, özellikle çocukların tiyatroyla buluşması sağlandı. Festivaller kapsamında tiyatro atölyeleri, söyleşiler ve kukla yapımı gibi etkinliklerle, farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Gençleri tiyatroya teşvik eden projeler ve çeşitli yaş gruplarına hitap eden drama ve tiyatro kursları da vatandaşların memnuniyetini kazandı.

Okuma salonları sayısını her geçen yıl artıran Büyükşehir Belediyesi gezici kütüphane ile okullar ve festival alanlarında çocuklara ulaşmayı sürdürdü. Kitap dağıtımları, fuar katılımları ve okuma etkinlikleriyle okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında 'Örnek Köy' projeleri, arkeolojik alan düzenlemeleri ve gastronomi odaklı mekanlar ile öne çıktı. Konserler, halk oyunları ve bando gösterileri de belli zamanlarda kentin farklı noktalarında izleyiciyle buluştu. 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleriyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşılırken, kentin çeşitli yerlerinde sahne alan yerel sanatçılara destek verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i adeta bir festivaller kenti haline getirdi

Büyükşehir Belediyesi için 2025 yılı, festival takvimi açısından da yoğun geçti. 'Uluslararası Mersin Çocuk Festivali', 'Mersin Gençlik Festivali', 'Uluslararası Tarsus Festivali' ve bu festivaller kapsamında gerçekleştirilen konserler, dans gösterileri, atölyeler ve sergilerle, kentte kültürel bir hareketlilik yaşandı. 2025 yılında hayata geçirdiği çalışmalarla kültür ve sanatı merkezden ilçelere kadar her yaştan yurttaşa ulaştıran Büyükşehir, bu anlayışla kültür ve sanat projelerine 2026 yılında da devam edecek.

"Kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşa ulaşma noktasında 2025 başarılı bir yıldı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 2025'in kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirme ve vatandaşlara sunma noktasında son derece başarılı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Her geçen yıl kendimizi daha da geliştirerek ve yenileyerek güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motivasyonumuz daha da yükseliyor. 2025'te yaptığımız tiyatro temsillerimiz, konserlerimiz ve gösterilerimizin yanı sıra, festivallerimiz ve meydan konserlerimizle halkımızla bütünleştik. Her yaptığımız etkinlik bizim için çok değerli" dedi.

Gerçekleştirdikleri festivallere çok önem verdiklerini kaydeden Özdülger, "Gençlik Festivalimiz, Uluslararası Tarsus Festivalimiz, 23 Nisan Çocuk Festivalimiz bizim için önemli festivallerdi. Aynı zamanda Edebiyat Festivali ve Estetik Sempozyumumuz da bu yıl gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"Sanat üretmek ve sanatla vatandaşı buluşturmak bizim asli görevimiz"

Kültür ve sanatı kentin her noktasına yaymayı hedeflediklerini belirten Özdülger, "Merkezde yaptığımız konserlerimiz ve temsillerimiz bizim olmazsa olmazımız, ama her ilçemizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda da organizasyonlar yapıyoruz. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür politikasıyla, kültürel etkinliklerimizi ve sanatsal çalışmalarımızı herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. Sanat üretmek ve sanatla vatandaşı buluşturmak bizim asli görevimiz" diye konuştu.

"2026 yılı da sanatla ve kültürle dolu geçecek"

Okuma salonları ve yeni nesil kütüphanelerle gençlere, mobil kütüphane ile de çocuklara ulaştıklarını sözlerine ekleyen Özdülger, "TADEKA ve MEDEKA gibi büyük yapılarımızın kurullarından çıkan projeleri gerçekleştirmemiz de ayrı bir görevimiz. Bunları yapmaktan da büyük keyif alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda; 'Örnek Köy' projemizle olsun, başkanımızın halkla buluştuğu 'Kente Sözümüz Var' toplantılarımızla olsun, dolu dolu bir yıl yaşadık" dedi.

2025'in sanat ve kültürle dolu, gurur verici bir yıl olduğunu; 2026'da da Mersin'i, Türkiye ve uluslararası alanda tanıtacak kültür-sanat etkinliklerini vatandaşla buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Özdülger, "2025 gibi 2026'nın sanatla, kültürle dolu dolu olacağına inandığımız, birlikte güzel işlere imza atacağımız bir yıl olacağını şimdiden söyleyebilirim. Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN