Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Eşit Hizmet İlkesini Vurguladı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap, "Memleketimizin her noktası bizim için eşit mesafede. Ayrımcılık, bölgecilik, particilik yok. Senin adamın, benim adamım düşüncesi yok" dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri Temel Atma ve Tarımsal Destek törenlerine katıldı. Seçer törenin ardından, Toroslar halkı ile iftar yaptı.

Mersin'in bütün ilçelerine aynı anlayışla eşit hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Bu yılın tarımsal desteklerini dağıtıyoruz. Anamur'da, Aydıncık'ta, Bozyazı'da Gülnar'da, Silifke'de ve Tarsus'ta yaptık. Mut'ta ve Erdemli'de de önümüzdeki günlerde yapacağız. Memleketimizin her noktası bizim için eşit mesafede. Ayrımcılık, bölgecilik, particilik yok. Senin adamın, benim adamım düşüncesi yok. Bu ülkede herkes hak ettiğini alacak" ifadelerini kullandı.

"Merkez 270 günde tamamlanacak"

Çocuklara değer verdiklerini, onların geleceğin umudu olduğunu ifade eden Seçer, temelini atacakları 'Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri' hakkında bilgi verdi. Seçer, "Çalışan aileler işe giderken çocuklarını kreşimize emanet edecek. Eğitim odası, çocuk oyun grubu, açık oynama alanları, yemekhaneler ve diğer birimleri de beraberinde olacak. 350 metrekare yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra açık yüzme havuzu da yer alacak. Çocuklarını tesise getiren ebeveynlerin zaman geçirmesini sağlamak için kafe hizmetimiz de olacak. Açık fitness alanları, yürüyüş yolları, çocuklarımız için survivor alanları olacak" diye konuştu.

Seçer, merkezin 270 iş gününde tamamlanarak, aralık ayı içerisinde halkın hizmetine açılmasının planlandığını kaydetti.

"Bizim için tarım, üreten, alın teri döken değerlidir"

Tarımda istihdamın ve üretimin artması için tarımsal desteklerin önemine işaret eden Seçer, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması ve ayaklarının üzerinde durabilmesi için üretici kadınlara destek olduklarını ifade etti. Seçer, "Toplumumuza, kadınların çalışması, üretmesi, ekonomik özgürlüğüne kavuşması, ayakları üzerinde bir başına durmaları gerektiğini öğreteceğiz. Onun için her söylemimizde 'kadın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Toroslar bölgesinde yapılan tarımsal desteklerden de bahseden Seçer, şimdiye kadar bölge üreticilerine 47 bin 786 metre sulama borusu dağıttıklarını kaydetti. Bu yıl tarıma 119 milyon lira bütçe ayırdıklarını, bunun 65 milyon lirasının ise sulama borusu desteğine ayrılacağını vurgulayan Seçer, tarımı, üretimi, tarlada alın teri döken çiftçiyi önemsediklerinin altını çizdi. Tarımı önemsediklerin dile getiren Seçer, "Bizim için tarım, üreten, alın teri döken değerlidir. Çiftçi olmazsa aç kalırız. Çiftçi üretecek, tarım ve hayvancılık yapacak" dedi.

Kooperatiflerin yaşadığı sıkıntıların başında elektrik faturası olduğunu vurgulayan Seçer, GES projesi ile bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

"Her alanda hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Toroslar'ın her geçen gün gelişen bir bölge olduğunu belirten Seçer, "Bölgenin özellikle grup ve köy yolları bugüne kadar nasıl birinci sınıf sathi kaplama yapıldıysa, yeni dönemde de yapılmaya devam edecek. Merkezde ana caddelerde birinci sınıf asfalt çalışmaları devam edecek. Sosyal politikalar artarak devam edecek. Yeni bir ekmek fabrikası ve yeni bir aşhane yapacağız. Daha çok insana 3 çeşit yemeği 10 TL'ye, ekmeği ise 5 TL'ye ulaştıracağız. Her alanda hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

İkinci 5 yıllık görev süresinde dar gelirli vatandaşın kira ve konut sorununu da 'Sosyal Konut' projesiyle çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti: "Biz sosyal belediyecilik anlayışını tarihe yazdık ve bunu devam ettireceğiz. Metro tamamlanacak. Toroslar'ın da içinde olduğu 500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi'ni yapacağız. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Toroslar Belediyesi'nde sizlerin desteği ile 5 yıl önce başladığımız görevimizde nasıl şevkimiz, azmimiz, kararlılığımız varsa, aynı azim, kararlılık ve güçle devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, temel atma ve temsili dağıtım gerçekleştirildi. Başkan Seçer, daha sonra Toroslar halkı ile iftar yaptı. - MERSİN