Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Hataylı Depremzedelerle Dayanışma Günü Etkinliği'nde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Hataylı Depremzedelerle Dayanışma Günü Etkinliği'nde Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Hataylı Depremzedelerle Dayanışma Günü Etkinliği\'nde Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hataylı depremzedelerle bir araya geldiği 'Dayanışma Günü Etkinliği'nde, Mersin'in Hatay'a benzer kültürel yapısını vurgulayarak, desteklerin toplumsal travmaları hafiflettiğini belirtti.

20.10.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de yaşayan Hataylı depremzedelerin 'Dayanışma Günü Etkinliği'ne katılım sağladı.

Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde, 6 Şubat depreminden sonra Mersin'e taşınan Rabia ve Recai Şahutoğlu tarafından işletilen bir kafede 2. düzenlenen etkinliğe, Mersin'de yaşayan Hataylı depremzedeler yoğun katılım gösterdi. Başkan Seçer, Mersin'de yabancılık hissetmemeleri gerektiğini söyleyerek, Mersin'in de halkların alışkanlıkları, kültürleri ve etnik yapıları itibariyle Hatay'a çok benzediğinden söz etti. Seçer, "Hepimizin çok üzüldüğü olaylarla karşı karşıya kaldık. Çok kayıplar yaşandı. Ailelerde bölünmeler ve parçalanmalar oldu. Bunlar tabi bir birey için ve aileler için çok büyük toplumsal travmalar" dedi.

Mersin halkının da Hatay halkının o süreçte yaşadığı duyguları hissettiğini kaydeden Seçer, "Mersin çok kültürlü bir yerdir, çok farklı bölgelerden ve kültürlerden insanların gelip yaşadığı göçmen bir kenttir. Bu renklilik ve çeşitlilik içerisinde o insanlar, buraya yoğun olarak gelen Hataylıların, Kahramanmaraşlıların ve Adıyamanlıların ve diğer deprem bölgesinden Mersin'e gelen insanların acısını, ıstırabını ve duygularını derinden yaşadılar ve ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

"Biz devlet sisteminin imkanlarını sizlere kullandık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak o dönemde depremzedelere verilen hizmetlerin bir 'yardım' değil, 'doğru bir aracılık' olduğunu söyleyen Seçer, "Biz devlet sisteminin imkanlarını sizlere kullandık. Bu sistemin kaynakları da zaten sizin vergileriniz, ekstra yapılmış bir şey yok. Sadece biz doğru bir iş yaptık. 'Dönem; deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan, zarar görmüş, acı çeken vatandaşlarımızın acısının azalmasına yönelik, yaralarının sarılmasına yönelik yapılacak çalışma dönemidir' dedik ve bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

"Millet olmanın unsuru; birbirine sıkıntılı ve acılı dönemde yardımcı olmak ve sarılmaktır"

Seçer, Mersin'in de depremi hissettiğini ama yıkıntı yaşanmadığını aktararak, Mersin Büyükşehir olarak depremin yaşandığı illere ekipleri hızlıca intikal ettirdiklerini hatırlattı. Depremin ikinci günü de bölgeye gittiğini anlatan Seçer, "Orada gördüğümüz tablo herkesin tahayyül edeceği bir tablo değil. Ancak yaşayan, gören, hisseden bilir" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak hatlardan çektikleri otobüsler ile Mersin'e depremzedeleri taşıdıklarını da anlatan Seçer, "Mersinliler hiç bundan imtina etmedi. Yurtları da otelleri de spor salonlarını da hepsini barınacak noktaya getirdik, el birliğiyle herkes elinden geleni yaptı. Zaten bir millet olmanın unsuru, birbirine bu sıkıntılı ve acılı dönemde yardımcı olmak ve sarılmaktır. Biz de bu vatanın evlatlarıyız, etnik kökenimiz ne olursa olsun biz kardeşiz. Hep beraber olalım. Rahat olun biz buradayız. Mersin hoşgörülü, huzurlu ve güvenli bir yerdir. Bize ihtiyaç olursa biz buradayız" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer'e Hatayspor atkısının da hediye edildiği etkinlikte pek çok depremzede Mersin Büyükşehir tarafından kendilerine uzatılan yardım eli ve destekler için teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Hataylı Depremzedelerle Dayanışma Günü Etkinliği'nde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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