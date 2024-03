Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus\'ta bir tekstil fabrikasını ziyaret etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, emekçilerle bir araya geldi. 2019 seçimlerinde de aynı fabrikayı ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Seçer, "5 yıldır sizlere hizmet etmenin mutluluğuyla çalıştık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, Tarsus'ta bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Başkan Seçer, fabrika girişinde işçiler tarafından coşkuyla karşılandı.

Ziyarette kadınların ağırlıkta olduğu işçilere seslenen Başkan Seçer, 2019 seçimlerinde de aynı fabrikayı ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"KADINLAR HER ALANDA OLSUN İSTİYORUZ"

"5 yıldır sizlere hizmet etmenin mutluluğuyla çalıştık. Kadınları çok önemsiyoruz. Özellikle Mersin gibi göçle büyüyen ve her kültürün olduğu bir yerde kadın sorunları öne çıkıyor. Bunu mutlu olarak söylemiyorum ama bu bir gerçek. Kadın çalışmalı, ekonomik bağımsızlığı olmalı ki eşine bağımlı olmasın. Kadının ekonomik olarak özgürlüğe ihtiyacı var, bir mesleğinin olması lazım. Meslek edindirme kurslarına önem veriyoruz. Bahçe Mahallesi'nde bir tane kurs açacağız. Duvar ustası, sıvacı, kaynakçı, mobilyacı olmak üzere her konuda eğitim alıyorlar. Her birimde çalışan kadınların sayısı arttı. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan her 100 kişiden 26'sı kadın. Daire başkanı da temizlik işçisi de şoför de marangoz da var. Kadınlar her alanda olsun istiyoruz ve bunu önemsiyoruz."

ALO 185 HİZMETİNİ ANLATTI

Başkan Seçer, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Alo 185 hizmetinin detaylarını anlattı. Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin refakatçi evi, bebek paketi, hamile bakım sütü gibi hizmetlerden yararlanmak için hattı arayabileceklerini ya da herhangi bir konuda talep, şikayet ve isteklerini Alo 185 Teksin üzerinden kendisine iletebileceklerini aktardı.

Tarsus'ta 17 noktada Mahalle Mutfağı olduğunu belirten Seçer, "3 çeşit yemeği 10 liraya alırsınız. Tekstilde, tarlada, atölyede çalışan insanlar evine giderken yemeğini alabiliyor. Ali Boltaç da yeni belediye başkanınız olacak. Yeni dönemde ucuz ekmek satışı devam edecek. Bundan endişeniz olmasın" diye konuştu.

Sosyal Konut Projesi'nden de bahseden Seçer, şu bilgileri verdi:

"BİNLERCE KONUT YAPACAĞIZ"

"Alt gelir grubu için küçük daireler yapacağız ve kiraya vereceğiz. Binlerce konut yapacağız ve Tarsus'ta da yapacağız. Hem kira, hem kira öder gibi satış yapacağız. Gelecek 5 yıl için bizi heyecanlandıran en önemli projemiz bu. Size de bunun sözünü veriyoruz. Biliyorsunuz kira bedelleri çok yüksek. Binlerce daire yapacağız. Belediye alt gelir grupları için uygun fiyatlarla kiraya verecek ve uygun fiyatlarla satışını yapacak. Sosyal Konutlar hem burada hem Mersin merkezde hem de diğer ilçelerimizde olacak."

TARSUS'A SOSYAL YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Eski Şelale Otelin yerine Tarsuslular için Sosyal Yaşam Merkezi yapacaklarını müjdeleyen Seçer, şunları söyledi:

"Çocuklarınızla, eşinizle, akrabalarınızla gidin diye orayı yapıyoruz. Çocuklarınız için orada oyun alanları, tiyatro salonu, sizler için de kahvaltı yapabileceğiniz bir kafe olacak. Ayrıca sosyal etkinlik alanı da yapacağız. İçerisinde kreş ve taziye evi; çocuklar için de okuma salonu, dershane; kadınlar için de kadın atölyeleri ve meslek edindirme atölyeleri var. Bizim Sosyal Yaşam Merkezi tamamen kadınlara ve çocuklara dokunan hizmetler."

Tarsus Tramvayı'nın hayal olmadığını ve en kısa sürede inşaatını başlatıp hizmete sunacaklarını duyuran Seçer, şöyle devam etti:

"Adana istikametinden otogara, ana caddeden üniversiteye kadar devam edecek. Tarsus düz bir zemin üzerinde olduğu için 12 kilometre yapacağız. Güvenle, inançla bizlere destek verin. Tarsus'ta Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir'de hemşehriniz Vahap Seçer'e desteğinizi istiyoruz."

Kadınların desteğiyle Başkan Seçer'in görevine devam edeceğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da şunları dile getirdi:

"Vahap Başkan'ımızın bütün projelerinde çok hassasiyetle ve özenle çalıştığını yakından bilen biriyim. Çünkü kendisiyle 4,5 yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis üyesi olarak görev yaptım. Özellikle emekçilerle, işçilerle ve kadınlarla ilgili projelerine ayrı bir özen ve önem gösterdiğini bizzat bilenlerdenim. Vahap Seçer Başkanı'mız bu kentte bir fark yarattı; kadınların özgüvenli bir şekilde ayakları üzerinde durabilmesini sağlayarak, 'Ben de bir bireyim' diyebilecek projelerde bir çığır açtı."

"HEP BİRLİKTE TARSUS'TA TARİH YAZACAĞIZ"

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç ise seçildiği takdirde Tarsus için özveriyle çalışacağını ve kendisini kanıtlayacağını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız bu 5 yıllık süreçte kendisini tüm Türkiye'ye kanıtladı. Ben de Tarsus'un evladı olarak kendimi önce sizlere, sonra Türkiye'ye kanıtlamak istiyorum. Bana bu fırsatı verirseniz inanın önümüzdeki süreçte uyumla, huzurla ve memnuniyetle hizmet edeceğimizi tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hep birlikte Tarsus'ta tarih yazacağız" dedi.