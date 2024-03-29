Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Arı Yetiştiricileri Birliği\'ni Ziyaret Etti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Seçer, hizmetler için koşturarak 5 yılı bitirdiklerini söyleyerek, "Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Arıcılığın Akdeniz Bölgesi için önemli bir üretim alanı olduğuna değinen Seçer, "Bir başka ülke topraklarında olmayan bitki çeşitliğine sahibiz, yaklaşık 4 bin bitki türü var. Bunun önemli bir kısmı da Toros Dağları'ndadır. Ormanlarımız da meşhur, doğal olarak bu durum arıcılığı önemli bir hale getiriyor. Tarıma ve hayvancılığa önem gösteren bir belediyeyiz. Çünkü bu bölge tarım bölgesi. Tarımda, hayvancılıkta, arıcılıkta, koyunculuk, keçicilikte, süt inekçiliğinde hatta balıkçılıkta, her alanda bizim desteğimiz var" diye konuştu.

"DESTEKLERİ ÖNCELİKLE KADINLARA VE KÜÇÜK ÜRETİCİLERE SAĞLIYORUZ"

Destekleri sağlarken hedeflerinin üretici kadınlar ve küçük işletmeler olduğunun altını çizen Seçer, "Büyük üreticilerin ekonomisi iyi, bakanlık desteklerini de alıyorlar. Biz bu 5 yıllık süre içerisinde akla ve mantığa uygun, makul olan hiçbir iş birliğine yok demedik" diyerek; alet, ekipman, güneş enerjisi paneli ve çadır gibi pek çok desteği üretici ve yetiştiricilere sağladıklarını belirtti. Seçer, uygun gördükleri her projeye de bütçe ayırdıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

Projelerde önemli olanın devamlılık sağlamak olduğunu belirten Seçer, "Devlette devamlılık esastır. Önceki dönemlerde iyi uygulamalar varsa silip atmadık, eksik gördüğümüz yerlerini tamamlayarak yaptık" dedi. Yeni projeler de yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bizim yaptığımız işlerin bir hayrı olmalı çünkü milyonlar ayırıyoruz ve bu paralar sizin vergilerinizden geliyor. Onun için merak etmeyin; belediye de belediyenin kasası da akılla ve mantıkla yönetiliyor, sağlam ellerde. Belediyenin bir düzeni ve tertibi var" diye konuştu.

"ÜRETİM ARTSIN, ŞEHRİMİZ ZENGİNLEŞSİN VE GÜZELLEŞSİN"

Üretim artsın ve insanlar refah içinde yaşasın diye desteklerini daha da artıracaklarını söyleyen Seçer, "Şehrimiz zenginleşsin ve güzelleşsin. Herkes birbirine kardeş gözüyle baksın, huzur olsun. İnsanları bir arada tutmayı, huzur içinde yaşatmayı her insan yapamaz. Belediye başkanı insanları ayırmayacak" dedi.

"GÖREVİNİ HAKKIYLA YAPAN BAŞKANA SAHİP ÇIKMAK HER HEMŞEHRİMİN GÖREVİDİR"

Pazar günü yapılacak olan seçimi hatırlatan Seçer, "İstikrar devam etsin, 5 yıllık bir tecrübe var. İşini ciddiyetle, görevini hakkıyla yapan başkana sahip çıkmak her hemşehrimin görevidir. Belediye başkanının ideolojisi olmaz, yönetimde hizmete bakılır. Belediye başkanı seçerken de vatandaşlarımın ideolojik tercihlerini bir kenara bırakması lazım" diyerek sözlerine son verdi.

KURT: "BAŞKANIM HİÇ AYRIMCILIK YAPMADI"

Başkan Seçer'in 5 yılda gerçekleştirdiği projeleri anlatan belirten Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, "Kapısını çaldığımızda bir dediğimizi iki etmeyen bir belediye başkanımız var. Gelecek dönemde Vahap Başkanla devam etmeyi düşünüyoruz. Başkanım hiç ayrımcılık yapmadı. Her zaman 'Hak edene verelim' dedi ve öyle de yaptı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer üyelerin ve üreticilerin sorularına yanıt verdi. Başkan Seçer ayrıca Birlik binasında yer alan Bal Dolum Tesisi'ni de inceledi.

Program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.