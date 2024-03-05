Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin\'in turizm potansiyelini açıkladı

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Mersin'in doğa, kültür, spor, kış turizmi gibi birçok alan için oldukça uygun bir yer olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin turizm potansiyeli olmasına karşın turizm açısından beklenen noktalara ulaşmamış bir kent olduğuna dikkat çekti. 5 yıllık süreçte kentin tanıtımına yönelik ürettikleri projeleri hatırlatan Başkan Seçer, yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verdi.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) ile bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projeler ürettiklerini ve hayata geçirdiklerini söyledi. Bu konuda dernek ve turizmcilerle de iş birliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri proje ve tesisleri katılımcılarla paylaşarak, "Örneğin Darısekisi Örnek Yörük Köyü, orası bir yerli turist çekme aracıdır. Bunu tanıtmak, anlatmak ve organize etmek turizmcinin işidir. Silifke Gazi Çiftliği'miz var. On binlerce insanı orada misafir ettik. Orası Gazi Mustafa Kemal'in birinci sırada üye olduğu Türkiye'nin ilk Tarım Kredi Kooperatifi'dir. Böyle bir manevi değeri var. Orada da çok güzel çalışmalar yaptık" dedi.

"Visit Mersin Projesi ile ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir platform hazırlıyoruz"

Kenti tanıtmak için bir 'Turizm Haritası' çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Seçer, bu çalışmanın da turizm işletmecileriyle fikir alışverişi yapılarak ortaya konduğunu belirtti. Gelecek dönem MESKİ Su Müzesi'ni hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, "Özellikle çocuklarımıza su bilincini kazandırması yönünde çevre illerden oldukça ilgi çekecek. 'Antik Mersin' projemiz var. Toplam 33 kilometre uzunluğuna sahip 5 ayrı kültür rotası oluşturuldu. Yine Antik Mersin Tanıtım Ofisi'ni sahilde açıyoruz. Kısa sürede hizmete açacağız. Orada artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanılacak. VR Mersin'den farklı, daha geliştirilmiş bir çalışma olacak. Yine yeni dönemde bir projemiz 'Visit Mersin Projesi' ile ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir platform hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

'Kilikya Yolu' projesiyle Mersin kültür ve spor turizminde cazibe merkezi olacak

Mersin'in ören yerlerinin yer aldığı noktalarda bisiklet ve koşu parkurları oluşturarak Mersin'in kültür ve spor turizminde cazibe merkezi konumuna gelmesini amaçlayan 'Kilikya Yolu' projesinin detaylarını da paylaşan Seçer, "500 kilometrelik bir rota. Otuza yakın da parkur içeriyor. Belediyemiz yapıyor bu çalışmayı ve doğa derneklerinin katkısıyla hayata geçirdi" diye konuştu. 'Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma' projesi kapsamında da Kasaplar Çarşısı'nı kamulaştırdıklarını ve yerine bir kent meydanı yapacaklarını belirten Seçer, "Tarihi kent meydanı önemlidir. Yani tekrar bina çıkmayacağız. Kenti canlandıralım, insanlar gelsin orada alışveriş yapsın, kafede veya restoranda otursun diye güzel bir meydan yapacağız" dedi.

"Taş Bina Mersinimize yakışır bir kent müzesi olacak"

Taş Bina'nın çok kısa sürede boşaltılacağını ve restorasyon sürecinin başlayacağını dile getiren Seçer, "İçinde farklı birimlerin olduğu, gayet güzel, Mersinimize yakışır bir kent müzesi olacak. Bunun da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Seçer bir diğer proje Karboğazı Kayak Merkezi projesi için ise, "Turizm Bakanlığıyla yürüttüğümüz bir çalışma var. Daha önce başlatılmış, akamete uğramış. Biz tekrar gündeme aldık. Onun da çalışmaları devam ediyor. Turizm Bakanlığı ve Orman Bakanlığı olmak üzere her iki bakanlıkla da görüşmelerimiz iyi gidiyor. Özellikle Turizm Bakanlığı da bu konuda sıcak davranıyor. Ormandan da tahsis konularımız var, orası çok geniş bir alan. Oranın hem günübirlik ziyaret alanı hem de kayak merkezi olması için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Kent dinamikleri iş birliği içinde olmalı"

Tarsus Şelalesi'nde de önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Seçer, "Orada bir sosyal merkez, etkinlik merkezi yapacağız. Şelalenin tamamının düzenlemesini yapmak istiyoruz. Narlıkuyu'yu da bir gençlik kampı çalışmasıyla bölgenin ilgi alanı haline getireceğiz. Onun da çalışmaları çok kısa bir süre sonra başlar, projesini hazır ettik" dedi. Kentin önemli turizm potansiyeli olduğunun altını çizen Seçer, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kent dinamiklerinin iş birliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti. Seçer, "Belediye, sivil toplum, bürokrasi, Ankara ilişkilerini ortaklaşa götürmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri festivallerden de söz eden Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali, Gençlik Festivali, Edebiyat Festivali gibi birçok organizasyonla Mersin'in tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. - MERSİN