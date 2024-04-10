Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı\'nda kent protokolü ve halkla bayramlaştı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi programlara katılarak, kent protokolü ve halkla bayramlaştı.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen programa katılan Başkan Seçer, burada kamu görevlileri ve halkla bayramlaştı.

Mersin'de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başında olduklarını belirten Seçer, şu bilgileri verdi:

"Bayram boyunca otobüslerimiz ücretsiz. Çocukların hoşça vakit geçirebileceği MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'miz, okuma salonlarımız, Tarsus Doğa Parkı'mız açık. Sahilimiz her yönüyle hazır. Çocukları; parklarımıza, Trafik Parkı'na getirsinler. Bayram boyunca güzel vakit geçirsinler. Bütün birimlerimiz işlerinin başında. Belediye otobüslerimiz Güneykent, Çiftlikköy ve Akbelen mezarlıklarımıza ücretsiz servis yapacak. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sadece ülkemize değil, tüm dünyaya güzel dileklerim olsun. Bayram uğurlu gelsin, güzellikleri, bolluğu, bereketi, kardeşliği getirsin. Her şey çok daha güzel olsun."

Kamu görevlileri ve halkla bayramlaşmanın ardından ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda devam eden bayramlaşma töreni, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile sona erdi.