Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Tarsus\'ta esnafı ziyaret etti

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yer alan Kırklar Pazar Yeri'ni ve ardından da Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti.

Halkla iç içe olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer, bu kez de Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yer alan Kırklar Pazar Yeri'ni ve ardından da Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Aznakay Parkı hizasından başlayarak cadde boyunca esnafı ziyaret etti. Tarsus halkı ve esnafı, Başkan Seçer'e yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Seçer'e Tarsus'ta CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış eşlik etti.

İlk olarak pazar ziyareti yapan Başkan Seçer, girişte yoğun bir sevgi gösterisi ve alkışlar ile karşılandı. Pazar esnafına 'Hayırlı işler' ve 'Kolay gelsin' dileklerinde bulunan Seçer, vatandaşlara da 'İyi alışverişler' ve 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

Vatandaşın halini hatırını soran Seçer'e Tarsus halkından tam destek geldi. Vatandaşlar "Yolun, bahtın açık olsun Başkanım" diyerek yerel seçimler için Seçer'e desteklerini dile getirdi. Hatay'dan gelen bir depremzede de Seçer'e Büyükşehir'in emekleri ve destekleri için teşekkür etti. Seçer pazardan, pazar esnafının "Büyük Başkan geldi. En büyük Başkan Vahap Başkan" sloganları ile uğurlandı.

Pazar gezisinin ardından Atatürk Caddesi Aznakay Parkı hizasından başlayarak esnaf ziyareti yapan Seçer'e hem esnaf hem de balkonlardaki ve araçları ile trafikte seyir halinde giden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aznakay Parkı hizasından başlayan esnaf ziyareti, Cengiz Topel Anadolu Lisesi önünde sona erdi.

Seçer, gezisi sırasında vatandaşlardan gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı. Gezi sırasında ekipler tarafından vatandaşlara hizmet broşürü, pazar çantası ve mutfak önlüğü ile çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.