Mersin Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki otobüsleri yeniden dizayn ederek \'Mobil Yaşam Otobüsleri\' oluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin atıl durumdaki otobüsleri yeniden dizayn ederek oluşturduğu 'Mobil Yaşam Otobüsleri', özellikle uzak bölgelere giden ve çalışmaları günlerce süren personelin rahat ve hijyenik bir şekilde konaklamasına olanak sunuyor.

Buzdolabı, televizyon, ısıtma soğutma sistemleri için gerekli olan elektrik enerjisini üstünde yer alan güneş panellerinden alan, yenilikçi tasarımlara sahip 'Mobil Yaşam Otobüsü', Makine İkmal Dairesi Başkanlığı atölyelerinde kullanımdan çıkarılan ve atıl vaziyette bulunan eski otobüslerden yapılıyor.

"Mobil Yaşam Otobüsünde ne ararsanız var. 5 yıldızlı otelden farkımız yok"

Mobil Yaşam Otobüsünün içerisinde yatak, televizyon, banyo, lavabo gibi her unsurun yer aldığını belirten Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünde yol asfalt formeni olarak görev yapan Burhan Erol, "Otobüste kısacası ne ararsanız var. 5 yıldızlı otelden hiçbir farkımız yok. Rahatız, sabah dinç kalkıyoruz. İşimizin aksamaması için genelde bu tür işlerde burada kalıyoruz" dedi.

"Mobil Yaşam Otobüsümüz hem ekonomik hem de rahatlık açısından çok güzel"

Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görev yapan ekip çavuşu Aydın Güngör de "Şu anda Gülnar'da hizmet yapıyoruz. Mobil Yaşam Otobüsümüz çok güzel. Hem ekonomik hem de rahatlık açısından çok güzel. Duşu, lavabosu var. Rahatlık ve konfor konusunda da güzel. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bize güzel bir hizmet örneği verdi" ifadelerini kullandı.

Önceden ilçeden evlere geri dönüp tekrar gelmenin zor olduğunu söyleyen Güngör, "Çalışma sisteminin içerisinde zaten yoruluyoruz. Bir de bunun üzerine yolculuk yaptığın zaman yorgunluk biraz daha artıyor. Bu hizmetin gelmesiyle beraber bu yorgunluk daha az bir seviyeye düştü. Güzel bir hizmet. Bu hizmetten faydalanmak da bizim için çok güzel" diye konuştu. Otobüste rahat, konforlu ve huzurlu bir şekilde kaldıklarını söyleyen Güngör, "Dün geceden itibaren burada kaldık. Sabah mesai saatlerinden önce ekiple beraber kahvaltımızı yaptık. Daha sonra da yol güvenliğimizi sağlayarak, günlük çalışma sistemimize başladık" şeklinde konuştu.

"Burası bir evi aratmıyor"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında çalışan personel Ahmet Kadir Çalık, "Bugün programımızda Gülnar'ın Büyükeceli yolunda asfalt çalışmaları vardı. Merkezde olduğumuz için mesafe olarak bayağı bir uzağız. Bir günde tekrar gidiş-dönüş yapamıyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bize göre bir karavan ve otobüs tarzında bir araç tahsis etti. İçerisinde yatağımız, banyomuz, lavabomuz, koltuklarımız var. Buzdolabından tutun da ısıtma sistemine, televizyonumuza kadar her şeyi temin etmişler. Burası bir evi aratmıyor. İşimiz bittiği zaman burada istirahatimizi yapıyoruz. Yemeğimizi burada yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı burada gideriyoruz. Güzel yani. Bütün işimizi görebiliyoruz. Ev gibi diyebilirim. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mobil Yaşam Otobüsü olmadan önceki süreçten de söz eden Çalık, "Önceden bu araç olmadığı zaman uzun yerlere gün içinde gelip kısa mesafeli işler yapıyorduk. Şu an bu otobüsle beraber hem burada planımızı önceden yapabiliyoruz. Asfaltımızı daha önceden serebiliyoruz, yetişebiliyoruz. Çok memnunuz, her şeyi düşünmüşler. Yatağımızdan tutun, dolabımıza, televizyonumuza, buzdolabımıza kadar her şeyimiz var" dedi, - MERSİN