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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturuyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' etkinlikleri kapsamında Tarsus Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencileri için Sporbüs projesini başlattı. Sporbüs sayesinde çocuklar hem spor yapma fırsatı buldu hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi jimnastik antrenörü Çiğdem Gökaşar, projenin amacının kırsal kesimlerde ve dezavantajlı mahallelerde çocukları sporla buluşturmak ve branşları tanıtmak olduğunu belirtti. Öğrenciler ise Sporbüs sayesinde eğlenceli bir gün geçirdiklerini ve tekrar gelmelerini istediklerini dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturuyor
02.01.2024 - 10:05,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Cumhuriyetin 100. yılında kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturmak için hayata geçirdiği 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' etkinlikleri kapsamında yollarda olan 'Sporbüs' Tarsus Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencileri için hareket etti.

Tarsus Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencileri için hareket eden Sporbüs aracı sayesinde çocuklar gün boyu hem hareket etti hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Spor branşlarını da tanıma şansı bulan çocuklar, Sporbüs'ün her gün gelmesi çağrısı yaptı.

GÖKAŞAR: "DEZAVANTAJLI MAHALLELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sporbüs'ün amacından bahseden Mersin Büyükşehir Belediyesi jimnastik antrenörü Çiğdem Gökaşar, "Amacımız kırsal kesimlerde ve dezavantajlı mahallelerde çocuklarımızı sporla buluşturmak ve branşlarımızı tanıtmak. Bizim basketbol, voleybol, jimnastik, atletizm, tekvando, tenis devam etmekte olan branşlarımız. Bu etkinlikler sayesinde çocuklara branşların da tanıtımını yapıyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları gezilerde yetenekli çocukları keşfedip Büyükşehir'in branşlarına yönlendirdiklerini söyleyen Gökaşar, "Çocuklara temel eğitim veriyoruz. Temel eğitimden sonra yetenekli olan çocuklarımız ile daha yakından çalışmaya başlıyoruz. Yani özel çaba harcıyoruz. Onlarla daha fazla zaman geçirerek daha üst seviyelere taşıyoruz" dedi.

"MERSİN'İN BÜTÜN İLÇELERİNE, KÖYLERİNE, MAHALLELERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencilerinin birçok spor branşıyla tanışma fırsatının olmadığını belirten Gökaşar, "Sporun ne olduğunu, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Oyun şeklinde anlatmaya çalıştık, çok eğlendik. Katılan çocukların da çok eğlendiğini düşünüyorum. Birçok köy ve mahallemizi gezdik. Şimdi ilçelerimize yayılmaya başladık. İlçelerimizdeki köylere ve dezavantajlı mahallelere gitmeye devam edeceğiz. Mersin'in bütün ilçelerine, köylerine, mahallelerine gitmeye devam edeceğiz" diyerek, bu işi yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER HEM SPOR YAPTI HEM DE GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Öğrenciler ise çok eğlendiklerini belirterek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Muhammet Furkan Yıldız:  "Basket atmak, zıplamak çok keyifliydi. 4 tur koştum, 4 de basket isabet ettirdim. Top oynuyorum, jimnastik yapıyorum, koşu yapıyorum. Her gün beden eğitimi dersi olsun isterdim. Bir daha gelseler çok seviniriz."

-Asmin Ezel Cankurt:  "Bol bol koştuk. Hiç basket atamadım ama yine de oynadım."

-Mislina Sayan:  "Arkadaşlarımızla oyun oynadık, sporlar yaptık, daha fazlasını da isterim. Her gün olsa keşke. Çok eğlenceliydi."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturuyor - Son Dakika


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