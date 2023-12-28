Mersin Büyükşehir Belediyesi, İncir Fidanı Dağıtım Töreniyle Tarımsal Üretime Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın tarımsal üretime katkı sağlamak için başlattığı destekler, 13 ilçede yapılan 'İncir Fidanı Dağıtım Töreni'yle devam etti.

Çeşit ve verimliliğin artırılması, tarımda alternatif ürün oluşturulması, mevcut durumun en iyi hale getirilmesi, kapama incir bahçelerinin sayısını artırarak incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını, yüksek verim ve kaliteli meyveler elde ederek üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan proje kapsamında, 13 ilçede 478 üreticiye, yüzde 50 hibeli olarak toplam 14 bin 654 adet incir fidanı dağıtıldı.

Özellikle endemik bir incir türü olan 'Tarsus Siyahı' ve 'Mut Beyazı' üretimini artırmak, rekoltesini yükseltmek ve ihracata uygun bir tür olduğu için üreticinin kar elde etmesini sağlamak için başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de incir üretiminde 4'üncü sırada olan Mersin'in 1'inci sıraya taşınması hedefleniyor.

ÖZDEMİR: "ÖZELLİKLE TARSUS, İNCİR ÜRETİMİNDE STRATEJİK BİR KONUMDA"

İncirin Mersin ve özellikle Tarsus için stratejik bir konumu olduğunu kaydeden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Hasan Özdemir, özellikle 'Tarsus Siyahı' incirinin üretiminin artırılması için destek verdiklerini söyledi. 'Bursa Siyahı' türündeki incirin ülke genelinde duyulduğunu, ama erkenci olan 'Tarsus Siyahı'nın çok bilinmediğini kaydeden Özdemir, "Tarsus siyahı erkenci olduğu için, ihracat potansiyeli yüksek bir çeşit. Bursa siyahına nazaran erken çıkmasından dolayı, piyasa eder miktarı daha yüksek oluyor. Bu nedenle verdiğimiz desteklerle; endemik bir tür olan Tarsus Siyahı'nın yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve üretim rekoltesinin artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Üreticinin 5-6 yıl içerisinde verim almaya başlayabileceğini kaydeden Özdemir, sonraki yıllarda bu verimin katlanarak devam edeceğini söyledi.

"SİYAH İNCİRDE YURT DIŞI, BEYAZ İNCİRDE YURT İÇİ PİYASAYI HEDEFLİYORUZ"

Mersin'in yaş incir üretiminde Türkiye genelinde 4'üncü sırada olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Türkiye genelindeki sıralamada daha üst sıralara gelme hedefimiz var. Siyah incirde yurt dışı, beyaz incirde ise yurt içi piyasayı hedefliyoruz. Rağbet görmesi ise, sürdürülebilir olması için çok önemli. Sürdürülebilir duruma gelinmesi için de daha farklı destekleme modellerine başvuracağız" diye konuştu.

AYKUT: "BÜYÜKŞEHİR'İN KATKILARIYLA İNCİRİN ÜRETİM ALANI DAHA DA GENİŞLİYOR"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Teknikeri Hakan Aykut ise "13 ilçenin incir yetişilebilecek her yerine, siyah ve beyaz incir çeşidi olarak dağıtım yapıyoruz. Mut'ta da Mut ilçesinin kendine özgü bir çeşidini dağıttık" dedi. Aykut, Büyükşehir'in destekleri sayesinde incirin üretim alanının arttığını sözlerine ekleyerek, "Büyükşehir Belediyemizin bu katkıları ile birlikte, incirin üretim alanı daha da genişliyor ve bunun çarpan etkileri var. Örneğin şu an üreticilerimiz taze olarak tüketemediği incirleri, kurutma tesisinde kurutarak daha uzun süreli muhafaza ediyor ve satış portföylerini genişletiyorlar" diye konuştu.

ÜRETİCİ, VERİLEN DESTEKLER SAYESİNDE RAHAT BİR NEFES ALIYOR

Kalburcu köyünde üretimle ilgilenen emekli ebe Derya Akın, torunlarına kalıcı olması için incir dikeceğini söyledi. Emekli olduğundan itibaren üzüm ve zeytin üretimiyle ilgilendiğini kaydeden Akın, "Gücümün yettiği kadar üretmeye çalışıyorum, ama maliyetlerin altından kalkamıyorum. Maaşımı da üretime yatırmama rağmen geri dönüşü olmuyor" dedi. Belediyenin destekleri sayesinde az da olsa nefes aldıklarını belirten Akın, "Bunun ekimi var, dikimi var, yerinin hazırlaması var. İşçilik de dahil her şey pahalı. Desteklerin artmasını isterim" diye konuştu.

Kuzoluk köyünde yaşayan ve normalde hayvancılıkla uğraşan genç üretici Furkan Koç ise, ilk kez incir üretimi yapacaklarını kaydetti. Üretici olarak zor zamanlardan geçtiklerini kaydeden Koç, "Düşe kalka, borca girerek çiftçilik yapmayı sürdürüyoruz. Bu destekler sayesinde, çiftçi daha çok büyüme şansı yakalayabiliyor. Bu desteklerin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

İncir fidanı desteğinden faydalanan kadın üretici İlknur Yılmaz, girdi maliyetlerine değinerek, "Üretebilirsek kazanıyoruz. Girdi maliyetlerinden dolayı üretici artık üretemez duruma geliyor. Gerek gübre olsun, gerek yakıt olsun çok zorluyor. Kıt kanaat bir şekilde, bir yerden alıp bir yere yetiştirmekle ayakta durmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Desteklerin üreticilere iyi geldiğini söyleyen Yılmaz, "Gerek hayvancılıkla, gerek tarımla uğraşanlara her türlü desteğin verilmesi lazım. Ülke olarak üretmezsek, sonu pekiyi olmaz" dedi.

İncir fidanı desteğinden faydalanan üreticilerden Ali Soydan ise "Böyle destekler tarım için, ülke için güzel bir şey, bizim için velinimettir. Her zaman yapılmasını temenni ederim" dedi. Destek ile ticaretini yapmak üzere incir üretmeye başlayacağını söyleyen Soydan, "Şimdi daha da çok üreteceğiz" diye konuştu.