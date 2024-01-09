Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personelinin Görev Yerleri Belli Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce alım için sınavlarını gerçekleştirdiği 50 itfaiye personelinin görev yerleri belli oldu.

Ata Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen görev dağılımında, puan sıralamasına göre en yüksekten en düşüğe olmak üzere adaylar, merkez, Tarsus, Anamur ve Mut ilçeleri arasından seçim yaptı. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu 40 kişi ve lise mezunu 10 kişinin görevlendirilmesi yapılırken, görevlendirilen adaylar 15 Ocak'ta çalışmaya başlayacağı ifade edildi. İşe alınmalarıyla bir yıllık aday memurluk süreci de başlayacak olan adayların ayrıca bir dizi eğitimden geçeceği bildirildi.

Dağılımın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından personel eksiğinin olduğu noktalara göre ve puan sıralaması en yüksekten düşüğe olmak üzere gerçekleştirildiği belirtildi. En yüksek puan alan personelden başlanarak, nerede görev yapmak istediği soruldu ve yerleştirme bu esasa göre belirlendi. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan yerleştirmeye göre merkezde 32, Tarsus'ta 8, Anamur'da 6 ve Mut'ta da 4 kişi görevlendirildi.

"İtfaiye, çok kutsal bir meslek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, kazananları tebrik ederek, "İtfaiye bana göre çok kutsal bir meslek. Can ve mal kurtaracaksınız. İşinizi çok çok iyi bilirseniz, önce kendi güvenliğinizi sağlarsınız. Çünkü çok tehlikeli bir görev yapacaksınız. O yüzden burada eğitimlere çok hassasiyetle bakmanız gerekiyor" dedi.

Mülakat olmadan tüm aşamaları şeffaf bir sınav gerçekleştirdiklerine değinen Tok, "Bizim sınavın zor olduğunu söylüyorlar. Biz en iyilerini almak istedik. Sizler en iyilerisiniz ve şu anda buradasınız, karşımızdasınız. İnşallah göreve başladığınız zaman da aynı başarıyı devam ettireceksiniz" diye konuştu.

Kazanan adaylara eğitimler vereceklerini de belirten Tok,"Siz iyi eğitim alırsanız başarırsınız. Biz sizlere güveniyoruz. Yaptığımız sınav o yüzden zorluydu. Size de güveniyoruz ve sizlerin göreve geldikten sonra aynı başarıyı göstereceğinizden eminiz. Geçen sene 100 kişiyi aldık. Biz hepsinden memnunuz. Şu anda onlar bizim yüz akımız. Sizler de geldiniz. Bize çok ciddi güç katacaksınız. Bu gücün ardından ben inanıyorum ki 1 sene sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Türkiye'nin en iyi daire başkanlığı olacak. Bu sizlerin sayesinde olacak"ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir dereceyle tek kadın olarak girmeye hak kazandım"

Kadın adaylar arasından tek kazanan olan Eda Avşar, "Çok mutluyum. Çok emek sarf ettim. Buranın kondisyonu çok zordu. 'Kazanamaz' demişlerdi ama ben pes etmedim. Sporlarıma her gün devam ettim. Kas kütlemi arttırdım. Her gün 68'liler Ormanı'nda koştum. Hiç pes etmedim ve çok iyi bir dereceyle tek kadın olarak 50 kişinin içinde girmeye hak kazandım. Hayalimdi. Burada 100 kişilik ilk alımda elenmiştim. 5 saniyeyle kaçırdım. Çok üzüldüm. Hayalimden vazgeçmedim, başardım"şeklinde konuştu.

Sınavın mülakatsız olmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Aşar, "Mülakatsız alım olduğu için ve şeffaflığından dolayı çok teşekkür ederim. 5 yıl boyunca ben hep mülakatlarda elenmiştim. Hep mücadelemi devam ettirdim. Emeğimin hakkıyla buraya geldiğim için Belediye Başkanımız Vahap beye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sınavı kazananlardan Kamil Yıldırım Can da, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Ambulansta da çalıştım. İtfaiye olarak, memur olarak atanmam benim için gerçekten çok iyi oldu. Hem ailem hem benim için Mersin'de olmak benim için çok ayrıcalıklı" şeklinde konuştu.

Daha önce yapılan 100 kişilik alımda da sınava girdiğini ancak parkurda çok zorlandığı için kazanamadığını söyleyen Can, "Her gün Mersin sahilde koştum, özel antrenmanlar yaptım. Parkurda da 3 dakika 10 saniye yaptım. Mülakat olmaması özellikle benim açımdan çok önemliydi. Kendi bölümümden de atanamamıştım. Bu yüzden belediye başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" diyerek düşüncelerini aktardı. - MERSİN