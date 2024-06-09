Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınları Bayramda Sevindiriyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yenişehir MERCEK'te Dikiş Kursuna giderek konfeksiyon alanında el becerisi kazanan kadınların diktiği kıyafetler bayramda çocukları da sevindirecek.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde yer alan Dikiş Kursunda kadınlar hem dikiş öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Kadınlar konfeksiyon alanında teknikleri öğrenip kendilerini geliştirirken hem kendileri, hem aileleri hem de Büyükşehir Belediyesinin Kıyafet Evi için kıyafetler dikiyor. Kimi kursiyer ise usta öğretici sertifikası alarak meslek sahibi oluyor.

Kursiyerler tarafından dikilen tişört, pijama takımı, etek, elbise gibi birçok ürün Kıyafet Evine gönderilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Kurban Bayramına kısa süre kala dikilen birçok parça ürün, bayramda çocukları sevindirecek. Aileler çocukları ile birlikte Kıyafet Evine giderek, çocuklarına ücretsiz olarak bayramlık alabilecek. Dikiş kurslarında şimdiye kadar 2 binin üzerinde kıyafet dikilerek, Kıyafet Evinden çocuklara ulaştırıldı.

"Kurban Bayramında çocuklarımız heyecanla kıyafetlerini giyip dolaşsınlar"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Meslek Eğitim Merkezlerinde hem Yenişehir Halk Eğitim hem de Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezleriyle iş birliği halinde 4 usta öğretici ile eğitim verdiklerini anlatarak, "Şubelerimizde dikilen kıyafetler, Kıyafet Evindeki çocuklarımıza ulaşıyor. Son 1 ay içerisinde kursiyerlerimiz Kurban Bayramına hazırlık yaptılar ve çocuklara bayramlıklarını teslim etmek üzere dikimlerini gerçekleştirdiler. 2-14 yaş arasında hem erkek hem kız çocuklarına pijama, şort, elbise, etek, üst takım ve tişört olmak üzere birçok kıyafet diktiler" dedi.

Verilen eğitimlerin hobi amaçlı değil meslek edindirme hedefi ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Maya, "İçlerinden usta öğretici olacak olanlar var. Kendi atölyelerini açmak isteyen kursiyerlerimiz var. Artık bunu meslek olarak gördükleri için, dışarıya da evde dikim yapıyorlar. Kendi dikiş makinelerini, overlok makinelerini aldılar, para da kazanıyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Çünkü özellikle kadınlar meslek edinsin istiyorduk. Önümüz bayram. Kurban Bayramında çocuklarımız mutlu olsunlar, heyecanla kıyafetlerini giyip dolaşsınlar, bayramlarını kutlasınlar diye birçok kıyafet diktik. Onların sevincini görmek, bizi de çok mutlu edecek. Bugüne kadar açmış olduğumuz 4 farklı kurstan, çoğunluğu çocuk giyim olmak üzere 2 binden fazla kıyafet dikip, Kıyafet Evine teslim ettik" diye konuştu.

"Gereken bütün malzemeleri belediyemiz temin ediyor"

Birçok modül ile farklı alanlarda kıyafet dikiş teknikleri öğrettiklerini ve kursa talebin çok yoğun olduğunu kaydeden Dikiş Kursu hocalarından Helen Adanır, "Bayram için hazırlıklarımız devam ediyor. Çıkardığımız kıyafetlerimiz var. Hatay'dan geldim ve depremzedeyim. Vahap Beyin, kadınlara sunduğu bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayram için hazırladığımız kıyafetlerimizi, çocuklar için Kıyafet Evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu kurs sayesinde bütün kadınlar iş sahibi olabilirler"

Dikiş kursu sayesinde meslek sahibi olacağını, bu tarz kursların kadınlar için çok önemli olduğunu vurgulayan kursiyerlerden Fatma Çakıcı, "Daha önceden belgelerim vardı. Usta öğretici belgemi almak için saatlerimi doldurmam gerekiyordu. Bir komşumun vesilesiyle burayı tanıdık. Biz de bu imkandan yararlanmak istedik. Yaklaşık 3 aydır kendimizi geliştirdik. Ustalık için başvurumu da yaptım. Belki ileriki zamanlarda burada usta öğretici olabilirim. Bu kurs sayesinde bütün kadınlar iş sahibi olabilirler. Ben buradan hepsine sesleniyorum; MERCEK'e başvursunlar. Buradaki imkanlar hiçbir yerde yok. Önümüz bayram ve yaptığımız kıyafetler çocukları sevindirecek. Çocukları mutlu etmek en güzel duygu bizim için" şeklinde konuştu. - MERSİN