Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri\'nde 4 yılda binlerce öğrenciye hizmet verildi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 yıl önce hayata geçirilen MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri'nde bugüne kadar 2 bin 597 öğrenciye 15 bin 85 kez hizmet verildi.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri, rehberlik ve psikolojik destek hizmetine devam ediyor. Mersin merkez ve Tarsus'ta hafta içi her gün toplam 7 psikolog, 2 rehberlik uzmanı ile hizmet veren merkezlerde öğrencilere ihtiyaç duyduğu konuya göre destek sağlanıyor. Merkezlerde bugüne kadar 2 bin 597 öğrenciye 15 bin 85 kez hizmet verildi.

Merkezde, öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara yönelik hizmet alabiliyor. Verilen hizmetler arasında ortaöğretim başarı puanın yükselmesine yönelik çalışmalar, okuma alışkanlığının kazandırılması, deneme sınavları, denemelerin analizleri, sınavların analizleri, konu analizlerinin nasıl yapılması gerektiği, farklı öğrenim stilleri ile öğrencilerin daha verimli ders çalışmaları yer alıyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinde ise kaygı bozukluğu, depresyon, travma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranış ve öfke problemleri, aile içi ve akran zorbalığı gibi konularda desteğin verildiği merkezde küçük yaş grupları için de oyun terapisi desteği veriliyor. Hizmetler öğrencilerle bireysel görüşmelerle gerçekleştiriliyor.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Canan Serin, 2020'den bu yana verdikleri hizmetin detaylarını paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Mersin Merkez ve Tarsus şube olmak üzere merkezimizde 7 psikoloğumuz ve 2 rehber öğretmenimiz çalışıyor. 2020 Kasım ayından itibaren toplam 2 bin 597 öğrenciye öğrenciye 15 bin 85 seans gerçekleştirildi."

Randevu sistemiyle çalıştıklarını kaydeden Serin, başvurmak isteyenelerin Alo 185 ve Merkez için 0324 616 04 01 ve Tarsus şubesi de 0324 622 00 66 sabit hatlardan da randevu alabileceklerini belirtti. Öğrencilerin de velilerin de çok memnun olduğunu belirten Serin, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızı tanıdıktan sonra velilerle de görüşme yapıyoruz. Yeri geldiğinde aile içerisindeki ders bazlı çatışmayı önlüyoruz ve bu da bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü öğrencilerimizin aslında ezberden ziyade nasıl verimli ders çalışmaları gerekiyor bunu öğretiyoruz. Buna bağlı olarak da sınavlarındaki net artışları, ortaöğretim başarı puanının yükselmesiyle birlikte aileler de öğrenciler de çok mutlu oluyorlar."

MERCİ'de Psikolog olarak görev yapan Seher Sıla Kurtuluş da öğrencilerin en çok dikkat dağınıklığı şikayeti ile geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"En çok dikkat eksikliği ve kaygı bozukluğu ile ilgili başvuruyorlar. Genelde 2 haftada bir görüşmelerimiz oluyor. Dikkat eksikliği ile ilgili başvuran danışanlarımıza ilk olarak Moxo dikkat testi uyguluyoruz. Ona göre bir müdahale programı uyguluyoruz ve ebeveynlerimizle süreci yürütmek adına bu süreçte ebeveyn danışmanlığı da yapıyoruz. Ayrıca 6-12 yaş arasındaki danışanlarımıza oyun terapisi uyguluyoruz. Çocuklar, duygularını yetişkinlere göre daha iyi ifade edemedikleri için oyun terapisinin oldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz. Dönüşler iyi oluyor ve mutlu ayrılıyorlar."

Pınar Belveren, çocukları Ali Talip ve Cemre Belveren'in MERCİ'den rehberlik ve danışmanlık hizmeti aldığını paylaşarak, "Bir seneye yakındır hizmet alıyorum. Çocuklarım buraya başladığından beri derse odaklara, derse ilgileri fazlasıyla arttı. Belediyemizin bu hizmetinden gerçekten çok memnunum. Çocuklarıma çok faydası oldu" dedi.

MERCİ'den ücretsiz hizmet alan öğrencilerin ebeveynleri ise projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle paylaştı:

-Özlem Ölekli: "Büyükşehir Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışıyla bütün öğrencilere fırsat eşitliği sağladığı bu hizmetten dolayı Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. 3 aydır hizmet alıyorum. Çok olmadı ama yine de bir değişim oldu. Özellikle oğlum rehberlik danışmanlık hizmeti aldığı için derslerinde ve çalışmasında gerçekten bir fark oldu. Çocuklarım; özellikle oğlum; burayı çok seviyorlar, isteyerek geliyorlar. Böyle bir hizmet aldığımız için çok mutluyuz. Günümüzdeki ekonomik şartlar hepimizi zorladığı için böyle bir hizmetin ücretsiz verilmesi çok önemli bir adım."

-Esen Albayram: "Kızım yaklaşık 8 aydır psikolojik ve rehberlik danışmanlığı alıyor. Kızım çok severek, koşa koşa geliyor. Şu anki ekonomik koşullarda böyle bir imkan olması hepimiz için çok büyük bir hediye. Biz çok memnunuz. Kızımda çok büyük ilerlemeler var, daha olgunlaştı, daha anlayışlı oldu."

- Yıldız Kurt: "Kızım dereceye girdi, ilk bine girdi. Üniversiteye gidiyor. Hem psikolojik hem de rehberlik danışmanlık desteğini çok gördük. Kızımın başarını görünce oğlumu da buraya yönlendirmeye çalıştım. Ben daha önce oğlumu derse yönlendiremiyordum. Buraya geldiği için ders çalışması düzene girdi."

-Naciye Özalp: "Benim kızım çok ders çalışıyor ama puanlarını bir türlü yükseltemiyordu. Bir kere sınavda baygınlık geçirmişti. Strese giriyor. Çok üzülüyordu. Neden böyle oluyor diye düşünürken bize burayı önerdiler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği veriyorlar. Normalde karne puanı 90'ken 95 oldu. Komşularımı, arkadaşlarımı buraya yönlendiriyorum. Dört buçuk ayda benim çocuğum beş puan artırdıysa iyi gelişme var demektir. Yani düşünsenize ben dershaneye göndersem, psikolojisi için dışarıdan destek aldırsam en az 3 bin, 4 binden başlıyor. Geliyoruz güler yüzle karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar. Baştan savma iş yapmıyorlar."