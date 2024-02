Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Destek Sağladı

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinde yaşayan 119 üreticiye 3 bin 694 adet zeytin fidanı, 15 üreticiye 393 adet Trabzon Hurması, 1 adet üzüm sıkma ve 6 adet hamur yoğurma makinesi, 2 bin 500 üreticiye de 25 bin litre sıvı organik gübre desteği verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Akdeniz ilçesi Tarımsal Destekler Töreni'ne katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de tarımın önünü açmaya ve üretici girdi maliyetleri altında ezdirmemek için destek hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda tarımsal destekleri sürdüren Büyükşehir, bu kez de Akdeniz ilçesindeki üreticilerin yüzlerini güldürdü.

Törene katılan Başkan Seçer, tarımda önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçinin halinden anlayan bir başkan geldi. Biz çalışan, üreten, didinen, helal kazanç için gecesini gündüzüne katan Mersinlileriz. Güçlü bir memleketiz, güçlü bir halkız. Bütün bunları biliyoruz. Onun için üretime, üreticiye destek veriyoruz. Hamasetle değil, uygulamayla, icraatla yapıyoruz. Üreten, çalışan herkese destek var. Bugüne kadar 1 milyon 366 bin fide, fidan, nergis soğanı dağıttık. Bunun 36 bin 141'i bu bölgeye. Bu bölgeler örtü altı seracıların yoğun olduğu yerler. Bugüne kadar sıvı gübre, sera naylonu, sera ipi, yapışkan tuzak; bunların dağıtımını yaptık. Nerede, ne ihtiyaç varsa Mersin Büyükşehir destekler yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2,5 milyon insana ayrım yapmadan; 'Sen necisin, nereden geldin, etnik yapın, inanç grubun, mezhebin ne' demeden gerekli hizmetleri yaptı, yapmaya devam edecek. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem, arı yetiştiricilerine alet-ekipman desteği, küçük ölçekli balıkçılara ekipman desteği veriyoruz. Burada güzel işler yapacağız. Zeytin fidanı desteği yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl düzenli yapıyoruz. Bu yıl da Mersin'de bin 875 üreticimize, 56 bin 555 fidan dağıtacağız. Bugün Akdeniz'de 119 üreticiye 3 bin 694 adet fidan dağıtımını gerçekleşiyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından hayattan aldığı tadın arttığını söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Neden biliyor musunuz? Halk adına, halkın size emanet ettiği kaynaklarla onlara hizmet ediyorsunuz. Bir çocuğu sevindirebiliyorsunuz, gidiyorsunuz hastaya bakıyorsunuz. Karı koca, biri gelmiş 90'a biri gelmiş 95'e sıcak yemeklerini gönderiyorsunuz. Kursağından girdiği, 'Allah razı olsun Belediye başkanımızdan' dediği zaman kalbinize saplanıyor, duygulandırıyor. Yol yapıyorsunuz, fidan dikip büyütüyorsunuz, çocukları için gecesini gündüzüne katan insanlara yardımcı oluyorsunuz.

"BENİM İTTİFAKIM HİZMET İTTİFAKI"

Anamur'dan Tarsus'a kadar zengin fakir ayrımı yapmadan her yere adaleti götürdük. Her yere aynı kalitede üretim, yol, kanalizasyon yaptık, su götürdük. Biz hizmet için geldik. Ne söz verdiysek onu yaptık. Böyle müstesna bir belediyenin başkanı olmaktan övünç duyuyorum. Mali disiplini sağladık. Biz itibarlı bir belediyeyiz. Tarımda, sosyal belediyecilikte, yolda, raylı sistemlerde her konuda icraat yapıyoruz. 31 Mart'tan sonra Mersin'de başkan değişmeyecek, Vahap Seçer devam edecek. 13 ilçemiz var, her yerde başarıdan başarıya koşacağız. 31 Mart'ta sizlerin sayesinde Türkiye'ye örnek bir sonuç çıkaracağız 'Cumhur İttifakı'na karşı mı mücadele edeceksin, sen neyin ittifakısın' diyorlar. 'Hangi parti olursa olsun ayrım yapmadan hizmet yaptık' diyorum. Benim ittifakım hizmet ittifakı. Hizmetimden memnun olanlar ittifak yapacak, başkanlarını seçecek."

Konargöçer Yörükler için yaptıkları güneş paneli desteğini bu yıl artırdıklarını söyleyen Seçer, şunları kaydetti:

"Mart ayında güneş paneli dağıtımı yapacağız. Geçen yıl 360 adet yaptık. Çok talep olduğu için bu yıl 400 adete çıkardık. Sulama borusu desteğimizi toplamda 255 kilometre yaptık. Her yıl 100 kilometre dağıtım yapacağız. Akdeniz'e de 8 bin 500 metresini ayırdık. GES projelerine destek vereceğiz. Toplamda 75 sulama kooperatifinin bu şekilde ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bunlarla proje kapsamında çalışacağız ve destek vereceğiz. Modern Su Ürünleri ve Toptancı Balık Hali; kıyı kenti ve balıkçılıktan geçinen binlerce insanın olduğu Mersin'in modern bir balık hali yok, balık pazarı var. İptidai balık pazarları ve toptan satışının olduğu bölgeler var ama biz Mersinimizi modern bir balık haline kavuşturacağız. Fide, fidan üretimi serası kuracağız. Toprak analizi, kompost gübre üretimi, çocuk tarım alanı olacak. Çocuklara tarımı ve tarım bilincini öğreteceğiz. Üretimi küçüklükten öğrensinler. Üretici eğitim birimimiz olacak. Burada üreticilere nasıl dikim, ilaçlama ve aşı yapılır bunları öğreteceğiz. İşimiz gerçekten çok ama enerjimiz, azmimiz ve inancımız var. Gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışacağız. Bizi çalışmak kurtaracak."

CHP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim, Türkiye'de ekonominin, üreticinin ve çiftçinin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan desteklerin önemli olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Hal böyleyken bu tür etkinlik ve organizasyonların önemi bir kat daha artıyor. Dolayısıyla hamasi söylemler yerine icraata geçen, bu destekleri gelenek haline getiren başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle bu gelenek devam edecektir."

Kendi çalışma alanlarında olan 4 ilçede ikamet eden çiftçilerin kalkınması için bütün desteklerin sağlandığını vurgulayan Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da "Mersin tarihinde tarıma en çok yatırım yapan, tarımı en çok seven Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'dir. Önümüzdeki dönem bu yatırımları ve hizmetleri artırarak devam ettirecek olan Vahap Seçer'i hep beraber desteklemeliyiz" diye konuştu.