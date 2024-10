Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Köpek Sahiplenme Kampanyası

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birimleri, 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında köpek sahiplenmeye başladı. Birimlerin sahiplendiği köpek sayısı 61'i bulurken, farklı kamu kurum ve kuruluşları da 6 köpek sahiplendi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ağustos ayında başlattığı 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası sürüyor. Seçer'in, "Başkan olarak tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az bir can dost sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum. Bu isteğimi de arkadaşlarıma buradan ulaştırıyorum" ifadesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birimleri köpek sahiplenmeye başladı. Faaliyet gösterdikleri yerleşkeye rahat uyum sağlayabilecek ırklardan köpek sahiplenen birimler, yeni mesai arkadaşlarıyla oldukça mutlu. Gittikleri birime kısa sürede alışan köpekler, personelin yanına giderek kendini sevdiriyor, odaları geziyor. Gün içinde 2 kez yerleşke içinde gezmeye çıkan köpekler bulundukları ortama neşe, eğlence ve pozitif enerji veriyor. Kampanya kapsamında birimlerin sahiplendiği köpek sayısı 61'i bulurken, farklı kamu kurum ve kuruluşları da 6 köpek sahiplendi.

"Sahiplendirilecek ırkları, yerleşkelerin durumuna göre belirliyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birimlerinin kampanya kapsamında gerçekleştirdiği sahiplenmeler hakkında bilgi verdi. Birimlerin mevcut ortamlarına uyum sağlayabilecek ırkları sahiplendiğini belirten Yıkılmaz, "Yerleşkelerin durumlarına göre hem küçük, hem de büyük ırk köpek sahiplendirmelerini yaptık. Daha çok alan koruma özelliği gösteren bölümlerde çoban köpeği melezi, kurt köpeği gibi ırkların sahiplendirmesini yaparken, vatandaşlarla iç içe olan birimlerde daha küçük ırkların sahiplenme işlemlerini gerçekleştirdik" dedi. Mersin'de yer alan farklı kamu kurumlarının da köpek sahiplendiğine işaret eden Yıkılmaz, "Mersin Kapalı Cezaevi'ne 4, Anamur Sahil Güvenlik Birimi'ne bir, Aydıncık ilçesinde de bir sitemize bir köpek sahiplendirdik" diye konuştu.

"Tarçın ile enerjimiz de yükseldi"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, sahiplendikleri köpekle çok iyi anlaştıklarını ifade etti. Arkadaşlarıyla birlikte ismini Tarçın koyduklarını dile getiren İrde, "Tarçın tadında çok güzel bir köpek. O günden bugüne mesaimizi birlikte yapıyoruz. Çok da uyumlu bir çalışmamız var. Sabahları enerjisi yüksek, oynuyoruz. Gün içerisinde de arada bir dışarı çıkartıyoruz. Tarçın ile enerjimiz de yükseldi. Tarçın, ofisin havasını da değiştirdi. Bizi rahatlatan bir hali var. Herkesin de sevgilisi oldu" dedi.

"Karamel, artık ekibimizin bir parçası oldu"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de Makine İkmal Sahasında bulunan yerleşkesine Golden cinsi bir köpek sahiplendi. Köpeğe 'Karamel' ismini veren daire personeli, kendileriyle kaynaşan yeni çalışma arkadaşlarından oldukça memnun. Karamel ile ilgilenen personelden biri olan Çevre Mühendisi Doğan Kaplan, "Karamel geleli 10 gün oldu. Bizimle birlikte vakit geçiriyor, geziyor, eğleniyoruz. Günde 2 defa dışarı gezmeye çıkartıyoruz. Karamel artık ekibimizin bir parçası oldu. Herkese pozitif enerji veriyor" diye konuştu.

Köpeğe Pako şalterden esinlenerek Pako ismini verdiler

Fen İşleri Dairesi'ne bağlı Enerji İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de birimlerine köpek sahiplendi. Kendi iş kollarından bir terim olan Pako şalterden yola çıkarak, sahiplendikleri köpeğe 'Pako' ismini koyan ekip oldukça mutlu. Birimde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan Yusuf Yılmaz, Pako'nun kendilerine pozitif enerji verdiğini söyledi. Yılmaz, "Çok sevecen bir hayvan. Kendini sevdirmesini biliyor. Zaten bakımevine ilk gittiğimizde o sevecenliğini hissettiğimiz için, direkt sahiplenmek istedik. Çok neşeli ve eğlenceli zaman geçirmeye başladık. Tüm personel, Pako sayesinde sahiplenmeye daha sıcak bakmaya başladı" dedi.

"Teksin ve Mersin şu an halinden gayet memnun"

Macit Özcan Spor Tesislerinde bulunan Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü Teksin ekibi de kampanya kapsamında 2 köpek sahiplendi. Sahiplendikleri köpekler için tesis bahçesinde kulübe ve çit oluşturan ekip, yeni mesai arkadaşlarına Teksin ve Mersin isimlerini verdi. Teksin uygulamasında görevli Utku Gonca, "İkisi de halinden memnun. İki canı sahiplendiğimiz için, biz de birim olarak çok mutluyuz. Yine belediyemizin imkanları doğrultusunda, daha rahat ve özgür yaşamaları için onlara güzel bir kulübe yaptık. Birimimize neşe kattılar. 24 saat esaslı çalıştığımız için, onlarla sürekli ilgilenebilecek personelimiz var" diye konuştu. - MERSİN