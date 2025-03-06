Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Sosyal Politikalar Turu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı' kapsamında kente gelen ulusal basın mensupları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, sosyal politikalar alanında hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceleyip, gezme fırsatı buldu.

Mersin'de bir sosyal politikalar turu gerçekleştiren ulusal basın mensupları ile STK temsilcileri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetler alanında ortaya koyduğu hizmetlere tam not verdi. Belediyenin bütünsel ve döngüsel hizmet anlayışı ile hayata geçirdiği hizmetlerini ziyaretçiler büyük bir ilgi ile inceledi.

İlk durak Adres Okuma Salonu oldu

İlk olarak sahilde yer alan Adres Okuma Salonundan geziye başlayan ekip, Mersin Sosyal Politikalar Ofisi yetkilileri eşliğinde bir sosyal politikalar turu gerçekleştirdi ve merkezleri tek tek ziyaret etti. Merkezde görev yapan personelden ve yetkililerden detaylı bilgiler alan ziyaretçiler, Mersin'de sosyal hizmetler alanındaki çalışmalara tam not verdi. Ziyaretçiler Adres Okuma Salonu'nun özellikle sahilde yer almasının cezbedici oluşundan söz ettiler.

Ardından Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yer alan Mersin Sosyal Politikalar Ofisi'ni de ziyaret eden misafirler, burada da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından doğumdan ölüme kadar olan süreci kapsayan bütün sosyal hizmetleri dinleme fırsatı buldular ve hepsine de hayran kaldılar. Ofis içinde yer alan çalışmaları tek tek inceleyen ziyaretçiler, 'Herkes için Mersin' kavramının altını dolduran hizmetleri yakından takip etme olanağına eriştiler. Ofiste, sosyal hizmetlerden eğitime, sağlıktan hayvanlara, kültür sanattan özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere, tarımsal hizmetlerden kadınlar için yapılan çalışmalara kadar pek çok iyi örnek uygulamalar ziyaretçilere anlatıldı.

Sonrasında ise Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'ne geçen ziyaretçiler, burada hem kaynak yapmayı hem demir kesmeyi deneyimlerken hem de merkezde verilen kurslar hakkında yetkiliden bilgi aldı. Ziyaretçilerin özellikle Mersinli Kadın Ustalar Projesi büyük ilgisini çekti. Buradan da Engelsiz Yaşam Merkezine geçen ziyaretçiler, merkezde yer alan atölyeleri ve uygulama alanlarını gezip, bilgiler aldı. Bilgisayar, mutfak, seramik ve tekstil atölyelerinin yanı sıra Mola Evi ve Uygulama Evi hakkında da bilgiler edinen ziyaretçiler, Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezini de gezdi.

Ardından belediyenin en büyük ölçekli Sosyal Yaşam Merkezi olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezine geçen ziyaretçiler, merkezde yer alan Emekli Evi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, Çocuk Gelişim Merkezi gibi kurumları da gezerken, verilen kurslar hakkında da detaylı bilgiler edindiler. 6 farklı hizmet birimini bünyesinde barındıran Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, misafirlerin büyük ilgisini çekti ve takdir topladı. Son olarak ise Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezine giden ziyaretçiler, her sosyal hizmet alanındaki çalışmalarda olduğu gibi bu merkezi de çok beğendiklerini ifade etti.

"Bütün Türkiye'ye örnek olması açısından bir 'Mersin Modeli' oluşturuyoruz"

Sosyal Politikalar Ofis Sorumlusu ve Psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, ulusal basın mensupları ve STK temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri sosyal politikalar turu hakkında detaylı bilgiler verirken, "Mersin'deki sosyal projelerimizi ve sosyal politikalarımızı gösterdik. Yerinde, beraber bir inceleme gerçekleştirdik. Çok memnun kaldılar. Birçoğundan Mersin'e taşınmak istediklerine dair tepki aldık. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Mersin'de, bütün Türkiye'ye örnek olması açısından gerçekten bir 'Mersin Modeli' oluşturuyoruz. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin bu şekilde tepkiler vermesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Tura katılan konuklar ise belediyenin halka dokunan bir anlayışla hizmet ettiğine şahitlik ettiklerini belirtirken, Mersin'in, herkes için yaşanabilir bir kent olduğunu söylediler. - MERSİN