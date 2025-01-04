Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunmak için Gülnar ilçesi ve kent merkezinde yurt ve konukevleri ile hizmet veriyor. Öğrencilere ev konforunda sunulan hizmetler arasında yemek, sıcak su ve yüksek hızlı internet gibi imkanlar bulunuyor.

04.01.2025 10:46  Güncelleme: 10:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin en önemli sorunlarının başında gelen barınma sorununa destek sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesi ile kent merkezinde yer alan yurt ve konukevinde öğrencilere 'ev konforunda' yurt hizmeti sunuyor.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Mersin'i öğrenciler için ucuz bir kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini de unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Gülnar ve merkezde yer alan erkek öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu ve konukevi ile öğrencilerin barınma sorununa destek olan Büyükşehir Belediyesi, geleceğin mimarı gençler için çalışmalarını sürdürüyor.

Özel bireyler için engelsiz odalar da mevcut

Gülnar ilçesindeki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yapılan yurt ve konukevi, 85'i kız olmak üzere toplam 137 öğrenciye hizmet veriyor. Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde yer alan erkek öğrenci yurdu ise 120 kişilik kapasiteye sahip. 3'er ve 4'er kişilik odalara sahip olan yurtta, özel bireylerin kullanımına uygun 1'er kişilik engelsiz oda da bulunuyor. Yurtlarda, yemekhane, kütüphane, çamaşırhane, televizyon odası, mutfak gibi hizmetlerin yanı sıra, öğrencilere 24 saat sıcak su ve yüksek hızlı internet imkanı da sağlanıyor.

"Amacımız, öğrencilerimize aile evi konforu sunmak"

Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, verilen hizmetler dolayısıyla öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çizerek, "Erkek öğrenci yurdumuzda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, sıcak su, internet, kişisel çalışma alanları, toplu çalışma alanları, mescit, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi hizmetlerimiz mevcut. Mersin merkezdeki erkek yurdumuz 120 kişi kapasiteli. Amacımız, eğitim için ailelerinden uzak kalan öğrencilerimize bir aile evi konforu sunmak" dedi.

Öğrenciler hem şehirden, hem yurt hizmetinden memnun

Şırnak'tan gelen veteriner teknikerliği öğrencisi Yusuf Ay, Mersin'in güzel bir şehir olmasının yanı sıra, öğrenciler için çok fazla imkan sunduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin yurt hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ay, "Sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek var. Odaları güzel ve konforlu. Sıcak suyumuz ve internetimiz mevcut" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Faik Kadir Tüysüz de Büyükşehir Belediyesinin gençlerin ihtiyacını gözeterek öğrenci dostu hizmetler verdiğini ifade etti. Bu desteklerden memnun olduklarını kaydeden Tüysüz, "Öğrenciler İstanbul, Ankara ve Eskişehir düşünüyor, fakat Mersin son zamanlarda öğrenciler tarafından rağbet görüyor. Öğrencilerin bu kentte mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara'dan gelen Hüseyin Ünal ise "Mersin'de öğrenci olmak güzel. Sosyal ve kültürel etkinlikleri çok fazla. Bu nedenle Mersin'in tam bir öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Yurtta aldıkları hizmetler hakkında da konuşan Ünal, "Burada güvenli ve huzurlu hissediyorum. Gelmek isteyen öğrencilere burayı kesinlikle tavsiye ederim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Barınma Desteği - Son Dakika

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