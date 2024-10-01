Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yaş Almışlara Destek Projeleri

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetlerle yaş almış vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinden sosyal hayatı güzelleştiren etkinliklere kadar birçok hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, yaş almışları memnun etmeye devam ediyor.

Bünyesinde bulunan her biriminde yaş almışlara yönelik hizmetleri önceleyerek, onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar binlerce yaş almışın hayatına dokundu. Kent genelinde hizmet veren emekli evlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaş almışların emekliliğinin tadını çıkarmasına katkı sunuyor. Emekli evi bünyesinde yapılan zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yanı sıra, verilen konserler, kentin farklı noktalarına yapılan gezilerle yaş almış vatandaşlar, sosyal hayattan izole olmadan yaşamlarını sürdürüyor.

Sağlık ve bakım hizmetleri evlerinde yapılıyor

Yaş almışların sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesinin 'Evde Sağlık ve Bakım' ekibi tarafından yapılıyor. Temel muayene hizmetlerinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetiyle yaş almışların hastaneye gitmeye ihtiyaç duymadan evinde tedavisine destek olunurken, ihtiyaç duyulan alanlarda da medikal malzeme desteği sağlanıyor. Hastaneye ulaşımı zor olan yaş almışlar, Hasta Nakli ve Ambulans Hizmetleri'nden faydalanarak kolaylıkla hastaneye ulaşabiliyor. 'Yaşlı Destek Birimi' ile her gün aranan ve ihtiyaçları sorulan yaş almışların, evde ufak tadilat ve tamirat işleri için ustalar yönlendiriliyor. Temizlik yapamayacak durumda olan yaş almışların evleri de Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından düzenli aralıklarla temizleniyor. Banyo, tıraş gibi kişisel temizlikleri de ekipler tarafından gerçekleştirilen yaş almışlar, böylelikle kendilerini yalnız hissetmiyor.

Yaş almışların yemekleri Aşhane'den

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu birçok proje sayesinde Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, evinde yemek yapamayacak durumda olan yaş almışların yemeklerini ayaklarına kadar götürüyor. Her gün Aşhane'de pişen yemekler, yoksulluk, engellilik veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan yaş almışların sofrasına haftanın 5 günü ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Halk Kart'la maddi destek sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesinin dar gelirliye yönelik en büyük destek projesi olan Halk Kart uygulamasından yaş almışlar da yararlanıyor. Başkan Vahap Seçer'in 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Kart uygulaması, yaş almışların mutfak ihtiyaçları için en büyük desteklerden biri oluyor. Yaş almışlar, her ay Halk Kart hesabına yatan bakiye ile temel mutfak ihtiyaçlarını giderebiliyor.

'Mobil Kuaför' ile hizmet ayaklarına gidiyor

Büyükşehir Belediyesinin ilçe ilçe gezen Mobil Kuaför aracı yaş almışlara büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle kırsal bölgelere giden Mobil Kuaför aracı, yaş almış kadın ve erkeklerin en temel kişisel hijyen ihtiyaçlarından biri olan kuaför hizmetini veriyor. Özellikle kadınlar için kuaför hizmetinin sınırlı olduğu çoğu noktada yaş almışların imdadına Mobil Kuaför aracı yetişiyor. Yaş almışlar ücretsiz faydalandıkları uygumala sayesinde kent merkezine inme derdinden kurtuluyor.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi yaş almışların hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi ile yaş almışlara hizmet veriyor. İlerleyen yaşla birlikte mustarip olunan alzheimer ve demans hastalığının ilk evresinde olan yaş almışların hizmet aldığı Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde yapılan etkinlikler sayesinde hastalığın ilerlemesinin önüne geçiliyor.

Refaketçi Evi konaklama imkanı sunuyor

Büyükşehir Belediyesinin 'Dosthane' adıyla verdiği 'Refaketçi Evi' hizmeti kırsal mahallelerden hastane için merkeze gelerek şehirde konaklama imkanı olmayan her yaştan vatandaşa konaklama imkanı sunduğu gibi kapısını yaş almışlar için de sonuna kadar açık tutuyor.

Sosyal aktivitelere katılıyorlar

Özellikle; Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yaş almışlar için gezi aktiviteleri düzenleniyor. Farklı mottolarla düzenlenen deniz etkinlikleri, turistik bölge gezileri, piknikler ve tekne gezileri gibi sosyal aktiviteler, yaş almışların kaynaşmasını sağlıyor. Evde kalıp sosyal hayattan izole olmalarının önüne geçilmeye çalışılan yaş almışlar, Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri sayesinde kaliteli vakit geçiriyor. - MERSİN