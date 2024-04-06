Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı. Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayan ikinci etap, Akdeniz kıyısındaki Soli Pompeipolis antik kentin önünde son buldu.
İlk gün Anamur İlçesi'ne bağlı Anemurium Antik Kenti'nde start alan '6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, ikinci etap olarak belirlenen Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayarak Mezitli Soli Pompeipolis antik kenti önüne kadar devam etti. İlk gün antik kent önünde başlayan mücadelenin ikinci etabı antik kent önünde sona erdi.
TOK: "30 ÜLKE KATILIMI 171 SPORCU, 25 TAKIM VAR"
İkinci etabın startının verilmesinin ardından kameralara konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "İkinci etap Anemurium tarihi antik kentten başladı. Start 104 kilometrelik bir etaptı. Sporcular en uzun etabı koşacaklar. Yaklaşık 154 kilometre 30 ülke katılımı 171 sporcu, 25 takım var" dedi. Organizasyonun pandemi nedeniyle en son 2019 yılında yapıldığını kaydeden Tok, "O zaman katılım 71 kişiydi. Şu anda 171 kişi. Demek ki artık Mersin turnuvaları önemseniyor" diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'Mersin artık turnuvalar şehir olacak' sözünü hatırlatan Tok, "Bundan sonra turnuvaları daha da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Sporcular, ilk etabın ardından aldığımız geri dönüşlerde organizasyonu çok beğendiklerini söylediler. Bu da bizim memnun eden bir konu. Bundan sonra daha iyisini yapacağız" dedi.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet turu devam ediyor - Son Dakika
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