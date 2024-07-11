Mersin Büyükşehir Belediyesi, Refakatçi Evi ile Hasta ve Hasta Yakınlarına Ücretsiz Konaklama Hizmeti Sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan ve 'Dosthane' adıyla hayata geçirilen ücretsiz Refakatçi Evi'nde, bugüne kadar 3 bin 500 kişi misafir edildi. Refakatçi Evi sakinlerinden emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin, vatandaşların en zor gününde yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla portresini çizdi.

Mersin'de uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden merkezdeki hastanelere gelen vatandaşların kalacak yer sorununa çözüm olan proje sayesinde, hasta ve hasta yakınlarının bu ihtiyacı sorun olmaktan çıktı. Refakatçi Evi, açıldığı 2021 yılı Ocak ayından bu yana 3 bin 500'den fazla hasta ve hasta yakınına hizmet verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Refakatçi Evi projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi görmek için uzak ilçelerden gelen hastaların ve yakınlarının konaklama sorunu tarih oldu. Onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin ve refakatçilerinin ise en fazla 30 gün süreyle ücretsiz konaklama yapabildiği Refakatçi Evi'nde, konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra hastaların hastaneye ulaşımları da Mersin Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servisler ile ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

"Vatandaşlarımız burada güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklayabiliyor"

Hasta ve hasta yakınlarının geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu vurgulayan Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, "Misafirlerimiz buradan çok memnun ayrılıyorlar. Aileleri, akrabaları bile olsa uzun süreli olarak yanlarında kalamadıklarını söylüyorlardı. Burada ise güvende ve huzurlu bir şekilde konaklayabildiklerini söylüyorlar. Herhangi bir sorunla karşılaşırlarsa bizden yardım ve destek alabiliyorlar. Geri dönüşlerin hepsi çok olumlu, çok memnunlar, çok mutlular. Aynı zamanda kendi aralarında da çok güzel iletişim içerisinde oluyorlar. Daha sonra da görüşmeye devam edebiliyorlar" dedi.

"Hiçbir misafirimiz sokakta, hastane bahçesinde kalmasın istiyoruz"

Ocak 2021'den bu yana 3 bin 500'den fazla kişiyi misafir ettiklerini söyleyen Yumuşak, "Taleplerimiz her geçen gün daha da artıyor. Ne kadar fazla misafirimize ulaşabilirsek, ne kadar fazla misafirimizi bu hizmetten faydalandırabilirsek o kadar güzel olur. Hiçbir misafirimiz sokakta kalmasın. Hiçbir misafirimiz hastane bahçesinde yatmasın. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi onlara zaten güvenli bir ev imkanı sunuyor" diyerek, 'Alo 185' üzerinden ihtiyacı olan herkesin bu hizmetten yararlanabileceğini duyurdu.

Ressam Şahin, hizmetlerinden dolayı Başkan Seçer'in portresini çizdi

Refakatçi Evi'nden faydalanan hastalardan birisi olan emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin de hizmetlerden çok memnun olan kişilerden birisi. 38 gün boyunca ışın tedavisi görmek için Mut'tan Mersin'e gelen ve kalacak yeri olmadığından dolayı 'Dosthane'de kalan Şahin, kişilerin en zor gününde yanında olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla portresini çizdi.

38 gün süren ışın tedavisi aldığını ve tedavinin sonuna yaklaştıklarını da müjdeleyen Şahin, Refakatçi Evi'ni hastanedeki çalışanlardan duyduğunu ve müracaat etmesinin hemen ardından arandığını vurguladı. 38 gün kimseye yük olmak istemediğini söyleyen Şahin, "Burada bir ablam ve yeğenlerim var. Birkaç gün veya bir hafta onların yanında idare ederim. Ama 38 gün başkasının yanında yaşanmaz. Burayı duyunca çok mutlu oldum. Ali 185'i aradım, bilgilerimi aldılar ve hemen otele yönlendirdiler. Aynı gün de otelde kalmaya başladım" diye konuştu.

"Gerçekten çok büyük bir hizmet"

En zor zamanında Büyükşehir Belediyesinin yanında olduğu için duygulanan Şahin, "Gerçekten çok büyük bir hizmet. Ben de Başkanımızın bu iyiliği karşılığında, kendisinin bir resmini yapmak istedim. Aynı zamanda ressam ve heykeltıraş olunca, başkanımızın bir resmini yaptım. Kendisine hediye edeceğim" sözlerine yer verdi. Gün içerisinde Dosthane'de keyifli zaman geçirme şansı da yakaladığını söyleyen Şahin, tuval ve boyalarını yanında getirdiğini, sanatından uzak kalmadığını belirterek, "Mersin'de sanatçı arkadaşlarımın atölyelerini ziyaret ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri de Mut'a gidiyor, tekrar geliyorum. Hafta içi tedavime devam ediyorum. Burada boş zamanımda kitap okuyor, resim yapıyorum. Daha sonra, cumhuriyetimizin 100. yılından dolayı 29 Ekim haftasında Atatürk'ün resimlerinden oluşan sergi yapacağız. Ona hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN