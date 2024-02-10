Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplumun Sesi Çok Sesli Korosu\'nu Kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) iş birliği ile 'Sivil Toplumun Sesi Çok Sesli Korosu'nu kurdu. 37 STK, kurum ve kuruluşu temsilen 61 koristin yer aldığı koro, ilk etkinliklerini Yenişehir Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.
Koro şefliğini Mersin Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Duygu Deniz Demirel'in, metin yazarlığını ve sunumunu Baha Sadık Akıner'in üstelendiği koro ilk konserinde, 'Mersin Marşı', 'Yemen Türküsü', 'Drama Köprüsü', 'Vardar Ovası', 'Deriko', 'Hayat Bayram Olsa' gibi sevilen parçaları seslendirdi. Zaman zaman sanatseverlerin de eşlik ettiği etkinlik, dinleyicilerden tam not aldı.
Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Kent Konseyi ve MEDEKA kurul üyelerinin yanı sıra, çok sayıda Mersinli sanatsever katıldı. Etkinlik bitiminde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Koro Şefi Duygu Deniz Demirel'e plaket ve çiçek takdim etti.
ÖZDÜLGER: "SİVİL TOPLUMUN SESİ ÇOK SESLİ KOROSU, KIYMET VERDİĞİMİZ BİR ÇALIŞMA"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Koro Şefi Duygu Deniz Demirel'e plaketini takdim ederken yaptığı konuşmada, "Siz değerli katılımcılarla muhteşem bir koro izledik. Sivil Toplumun Sesi Çok Sesli Korosu, bizim çok önemsediğimiz ve kıymet verdiğimiz bir çalışma. Biz bu işe büyük bir heyecanla başladık. Ne kadar da doğru adım attığımızı görüyoruz" dedi. Sivil Toplumun Sesi Korosu'nun, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin Kent Konseyi'nin ortak çalışması olduğunu belirten Özdülger, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
"KORO, MERSİN'DEKİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN BİR SİMGESİ"
Mersin'in çok zengin ve renkli bir şehir olduğuna vurgu yapan Özdülger, "Mersin çok büyük güzellikleri, sevgiyi ve saygıyı barındıran, herkesin birbiriyle kardeşçe, barış içerisinde büyük bir mutlulukla yaşadığı Akdeniz'in incisi bir şehir" dedi. Koronun da kentteki bu birlik ve beraberliğin bir simgesi olduğuna işaret eden Özdülger, "Çok sesli müzik, çok sesli düşünmeyi gerektirir. 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun bu güzel koroyu oluşturması; çok sesli müziğin hem akademik, hem müzikal, hem de sosyolojik anlamda en iyi göstergesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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