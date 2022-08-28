Mersin'deki 'Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
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Mersin'deki 'Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Finalistler Belli Oldu

28.08.2022 23:07
Mersin'deki 'Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Finalistler Belli Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası’nda yarı final karşılaşmalarının sona ermesiyle kupa final eşleşmeleri belli oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının sona ermesiyle kupa final eşleşmeleri belli oldu.

11 Temmuz'da 26 takım arasında başlayan turnuvanın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanacak final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek olan iki takım belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ile çok sayıda sporseverin izlediği yarı final karşılaşmalarında, Gökçebelen mahallesi, Eski Mezitli mahallesi karşısında galip gelerek adını finale yazdıran ilk takım olurken finale kalan ikinci takım, Kuyuluk mahallesini yarı final karşılaşmasında mağlup eden Uzunkaş mahallesi oldu.

Final müsabakasını oynamaya hak kazanan Uzunkaş mahallesi ve Gökçebelen mahallesi futbol takımları, 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 16: 00'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fındıkpınarı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'deki 'Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Finalistler Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki 'Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
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