Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde bulunan Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı. Toplamda 20 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapılan çalışmalar sonucunda yollar daha modern ve standardı yüksek bir görünüme kavuştu.

27.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mezitli ilçesi Akdeniz ve Merkez mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zeytinli Caddesi'nde bin 500 metre uzunluğundaki yolda bir süredir devam eden yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Mezitli ilçesi Zeytinli Caddesi'nde bin 500 metre uzunluğundaki yolda yenileme ve düzenleme çalışması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, genişliği 15 metre olan yola toplam 7 bin 900 ton sıcak asfalt serimi yaptı. Yenilenen güzergah üzerinde bulunan Eskiköy Caddesi ile Zeytinli Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması da yapıldı. Ekipler tarafından bölgede yapımı tamamlanan çalışmalarda Zeytinli Cadde ve kavşak noktasında toplam 10 bin 700 ton sıcak asfalt serimi yapılmış oldu.

İSMET İNÖNÜ CADDESİ'NDE DE ÇALIŞMA YAPILDI

Ekiplerin eşzamanlı olarak Mezitli ilçesinde bir diğer çalışma noktası ise İsmet İnönü Bulvarı oldu. Mezitli'nin iki ayrı noktası, Zeytinli Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı'nda yapılan çalışmalarda toplam 12 bin 800 ton asfalt kullanılarak, yollar daha modern ve standardı yüksek bir görünüme kavuştu.

İsmet İnönü Bulvarı'nın Vatan Caddesi ile Fındıkpınarı Caddesi arasında kalan kısmında yapılan çalışmalar kapsamında İsmet İnönü Bulvarı'nın 265 metre uzunluğundaki kısmı 2 bin 100 ton sıcak asfalt serimi yapılarak yenilendi. Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede Kelveli ile Fındıkpınarı Caddesi arasında kalan kısım ve Fındıkpınarı Caddesi de yenilenmişti. Yapılan bu çalışmayla da belirtilen hattın tamamı yenilenmiş oldu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement