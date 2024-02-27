Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytinli ve İsmet İnönü Caddelerinde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mezitli ilçesi Akdeniz ve Merkez mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zeytinli Caddesi'nde bin 500 metre uzunluğundaki yolda bir süredir devam eden yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Mezitli ilçesi Zeytinli Caddesi'nde bin 500 metre uzunluğundaki yolda yenileme ve düzenleme çalışması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, genişliği 15 metre olan yola toplam 7 bin 900 ton sıcak asfalt serimi yaptı. Yenilenen güzergah üzerinde bulunan Eskiköy Caddesi ile Zeytinli Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması da yapıldı. Ekipler tarafından bölgede yapımı tamamlanan çalışmalarda Zeytinli Cadde ve kavşak noktasında toplam 10 bin 700 ton sıcak asfalt serimi yapılmış oldu.

İSMET İNÖNÜ CADDESİ'NDE DE ÇALIŞMA YAPILDI

Ekiplerin eşzamanlı olarak Mezitli ilçesinde bir diğer çalışma noktası ise İsmet İnönü Bulvarı oldu. Mezitli'nin iki ayrı noktası, Zeytinli Cadde ve İsmet İnönü Bulvarı'nda yapılan çalışmalarda toplam 12 bin 800 ton asfalt kullanılarak, yollar daha modern ve standardı yüksek bir görünüme kavuştu.

İsmet İnönü Bulvarı'nın Vatan Caddesi ile Fındıkpınarı Caddesi arasında kalan kısmında yapılan çalışmalar kapsamında İsmet İnönü Bulvarı'nın 265 metre uzunluğundaki kısmı 2 bin 100 ton sıcak asfalt serimi yapılarak yenilendi. Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede Kelveli ile Fındıkpınarı Caddesi arasında kalan kısım ve Fındıkpınarı Caddesi de yenilenmişti. Yapılan bu çalışmayla da belirtilen hattın tamamı yenilenmiş oldu.