 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı (MSK), Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 82-76 yenerek, İzmir'e mağlup gönderdi. MSK ekibi, Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Başantrenör Can Sevim, maç sonrası yaptığı değerlendirmede takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve taraftarlardan destek istedi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka\'yı mağlup etti
21.01.2024 - 16:11,
Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı (MSK) misafir ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 82-76 yenerek, İzmir'e mağlup gönderdi.

Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmaya hızlı başlayan MSK ekibi, üstünlüğünü koruyarak tüm setleri önde kapattı. İlk çeyrekte 31-21 önde olan Carettalar, devre arasına 47-44 üstünlükle girdi. 62-60'lık skorla üçüncü çeyreği tamamlayan MSK ekibi, sergilediği başarılı performansı maç sonucuna yansıttı ve rakibini 82-76'lık skorla yenerek, İzmir'e mağlup gönderdi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Maç sonucunda değerlendirme yapan Başantrenör Can Sevim, "Bu ligde artık kolay maç yok, bir kere bunun bilincine varmamız lazım. Birkaç haftadır maçlara kötü başlıyorduk. Bu hafta gerçekten maça iyi başladık ama ne yazık ki ikinci periyotta bunu devam ettiremedik. Berkay'ın yokluğunda Burak'ın kattığı enerji ve oyun aklı bizim için çok önemliydi. Onun özellikle son periyottaki liderliğiyle maçı istediğimiz noktada tutmayı başardık. Bizim için önemli bir galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra maç kaydetmeden devam etmek istiyoruz" dedi.

MSK taraftarlarına da seslenen Sevim, "Bu oyun, en azından bu mücadele; hatalarımız yok mu var? 18 top kaybı yaptık. Yapmamalıyız. Bunlara daha çok dikkat edeceğiz. Ama ellerinden geleni yapan bu oyuncular Süper Lig'e çıkmak için buraya Euroleauge takımlarını, Eurocup takımlarını; Efes'i, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, diğer tüm önemli kulüpleri MSK taraftarına, buraya getirmek istiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. MSK taraftarları da bizimle bu mücadele içinde olsunlar istiyoruz. Salon her zaman yüzde 100 dolu olsun, enerjimiz yüksek olsun istiyoruz. Her zaman bu enerjiyi ve desteği bekliyoruz" diye belirtti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Mersin, Basketbol, Maç Sonucu, İzmir, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement