Mersin Büyükşehir'in 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir'in 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir\'in \'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim\' Projesi Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayvansal üretime destek vermek için yaşama geçirdiği projelerden “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim”, yeni doğumlarla büyümeye ve yeni yetiştiricilere üretim kapısı açmaya devam ediyor.

16.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvansal üretime destek vermek için yaşama geçirdiği projelerden "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim", yeni doğumlarla büyümeye ve yeni yetiştiricilere üretim kapısı açmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinde, 4 yılda 240 yetiştiriciye 6 bin küçükbaş hayvan verildi. Projeye ile hayatı değişen yetiştiricilerden biri de Nasibe Yalçın oldu. Erdemli merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Toros Mahallesi'nde daha önceleri 3-4 küçükbaş hayvan ile geçimini sağlamaya çalışan Nasibe Yalçın, projeye dahil olduktan sonra küçükbaş hayvan sayısını 60'a yükseltti. Proje kapsamında aldığı hayvanların yavrularını vererek kendi gibi başka kadınların da projeye dahil olmasını isteyen Yalçın, 3. yılında 10 kuzusunu teslim edecek.

Daha önce yevmiyeyle çalışıyordu, şimdi kendi işinin patronu oldu

Nasibe Yalçın, projeye ilişkin deneyimlerini, şöyle aktardı:

"Daha önce 3-4 tane keçim ve koyunum vardı. Evimin gelirini onlarla karşılıyordum. Sütünden, peynirinden, kuzusundan faydalanıyordum. Onları değerlendirip paraya çevirip, çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyordum. Daha sonra Büyükşehir'in projesinden haberdar oldum. 25 hayvan aldık ve zamanla çoğalttık. Şu anda 60 tane hayvanım var. Daha da artırmayı düşünüyorum. Ben aldım ve faydalandım. Benden de başka bir üretici alacak ve faydalanacak. Bu sene Eylül ayında 10 tane yavruyu vereceğim. Benden giden hayvanlar, bir başka üretici kadına verilecek. O da evine gelir sağlayacak, çocuklarına bakacak, çocukları için bir gelir kaynağı olacak. Bunun için de çok mutluyum. Bu proje için Vahap Seçer Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bu hayvanları bana vermeseydi yevmiyeye gidiyordum, tarlada çalışıyordum. Hayvanları verdi, şu anda kendi işimin patronu oldum."

"Hayvancılığa destek vermeye devam edeceğiz"

Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Dilek Tüney Bebek, kırsalda ikamet eden düşük gelirli vatandaşlara 24 dişi ve 1 erkek keçi veya koyun verdiklerini belirterek, ilerleyen süreçte proje kapsamında dağıttıkları hayvanların yavrularını aldıklarını anlattı. Bebek, şu bilgileri verdi:

"2020 yılında başladığımız projemizin bu yıl 5. yılındayız. 2024 yılında dağıtımını yapacağımız 1500 küçükbaş hayvanın tamamını, daha önce projemize dahil olan yetiştiricilerimizden toplayacağız. 2024 yılında 60 yeni yetiştiricimizle beraber 300 yetiştiriciye ulaşmış ve 7 bin 500 baş küçükbaş hayvan dağıtmış olacağız. 3. yıldan itibaren doğan yavruları peyderpey yetiştiricilerimizden geri alıyoruz. 25 hayvan veriyor, 25 hayvan geri alıyoruz. Damızlık çağında verdiğimiz hayvanları geri topluyoruz" dedi. Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde 3 yıl önce projeden faydalanan Nasibe Yalçın'dan da 10 tane damızlık keçi alacaklarını belirten Bebek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayvansal üretime destek sağlıyoruz. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projemizle de hayvancılığa destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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